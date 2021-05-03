11 طعاماً رائعاً ونظاماً غذائياً لزيادة الطول

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مايو 2021 01:34 مساءً - يعتمد الارتفاع على النوع الصحيح من الطعام والتمارين الرياضية والجينات، يستمر الرجال في زيادة الطول حتى سن الخامسة والعشرين، بينما تبلغ المرأة الطول الكامل خلال سن الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة.

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فيما يلي قائمة الأطعمة التي تزيد من الطول

1. الفيتامينات والمعادن والبروتينات

زيادة الطول

تسمى البروتينات أيضاً اللبنات الأساسية للجسم وبالتالي تساعد في زيادة الطول عن طريق بناء أنسجة معينة.

ب - المعادن:

الأطعمة التي تحتوي على معادن مثل الفوسفور والفلورايد. يلعب المنغنيز والحديد دوراً مهماً في زيادة نمو الجسم وطوله.

الفيتامينات:

فيتامين (د) مهم جداً لنمو عظام صحية وقوية ونقص الفيتامينات يؤدي إلى ضعف العظام وضعف النمو وقصر النظام الأساسي.

2. الحليب

الكالسيوم ضروري جداً للحفاظ على عظام قوية ونموها، كما أنه يعمل كمقوٍّ للارتفاع. يعتبر الحليب أيضاً مصدراً ممتازاً للكالسيوم. كما أنه يحتوي على البروتين الذي يساعد بالفعل في بناء خلايا الجسم.

3. منتجات الألبان

عند إضافة الحليب معاً، يجب استهلاك منتجات الألبان لزيادة الطول. تعتبر منتجات الألبان مثل الزبادي والقشدة والجبن والآيس كريم والبانير مصدراً غنياً بالفيتامينات D وA وB، كما أنها تحتوي على الكالسيوم والبروتين.

4. الفواكه والخضراوات

مصدر كبير للبوتاسيوم

تلعب الخضراوات والفواكه أيضاً دوراً حيوياً في الحفاظ على نمط حياة صحي، إنها مصدر كبير للبوتاسيوم وفيتامينات الفولات والألياف، يساعد فيتامين أ في نمو الأنسجة والعظام.

5. الدجاج

يعتبر الفرخ مصدراً كبيراً للبروتينات بين الأطعمة الحيوانية. يوفر كمية كبيرة من البروتينات للجسم لبناء العضلات والأنسجة.

6. لحم البقر

بصرف النظر عن استخدام الدجاج، يعد لحم البقر مصدراً مهماً للبروتينات ولكنه يحتوي أيضاً على الدهون التي تعزز مستوى الكوليسترول في الدم.

7. الحبوب والنشويات

تعتبر الحبوب والنشويات من أهم مصادر الطاقة في الجسم. إنها توفر الألياف والحديد وفيتامين ب والسيلينيوم. الفشار والأرز البني والقمح الكامل مفيدان للنمو السليم للجسم.

8. البيض

البيض مصدر جيد للبروتينات. يحتوي البيض على فيتامين B2 والذي يسمى الريبوفلافين الذي يزيد من الطول.

9. فول الصويا

يحتوي فول الصويا على أعلى البروتينات التي تعمل على تحسين الأنسجة والعظام.

10. دقيق الشوفان

حبوب الشوفان

دقيق الشوفان مصدر كبير للبروتين النباتي الذي يزيد من الطول

11. كورال كالسيوم

يساعد الكالسيوم المرجاني في زيادة كتلة العظام وبالتالي يزيد الطول