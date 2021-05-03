أثر مشاركة الأطفال في صنع كعك العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مايو 2021 01:34 مساءً -

صحيح أن القواعد الصحية تتطلب منا الإقلال بقدر الإمكان من المعجنات العامرة بالدقيق والسمن والسكر والدهون والمكسرات.. لكن إسعاد الطفل وإدخال الفرحة والسعادة إلى القلوب الصغيرة مع حلول أيام العيد، تتطلب منا وجود هذه الأصناف؛كعك العيد والبسكويت والغريبة ؛ لترتبط حلاوة طعمها بحلاوة مذاق الإفطار بعد طول أيام الصيام.. والأجمل أن يشاركك طفلك صنعها ولو بكميات قليلة، ما رأيك الخليج 365 الأم؟..الشيف حسن المالك، بأحد المطاعم الكبرى، شاركنا الاحتفال، ووضع لنا مقادير وطريقة إعداد بعض حلوى عيد الفطر

طريقة عمل كعك العيد

دعي أطفالك يشاركونك وضع المقادير

اتركي طفلك أو طفلتك تضع المقادير بيديها الصغيرتين

المقادير: كيلو دقيق منخول, 2 ونصف كوب سمن, 2 ملعقة كبيرة سمسم محمص تحميصاً خفيفاً, 1 ملعقة صغيرة رائحة كعك, كوب ماء دافئ للعجن, 2 ملعقة صغيرة خميرة جافة أو قطعة خميرة بيرة بحجم عين الجمل, ملعقة صغيرة سكر سنترفيش, ذرة ملح

للحشو: ملبن أو عجمية, قطع مكسرات. الطريقة: يرفع السمن على نار هادئة حتى يسيح فقط بدون أن يغلي، ينخل الدقيق مع الملح في إناء عجن ويرش السمسم ورائحة الكعك ويقلب الخليط

اصنعي حفرة في وسط خليط الدقيق وصبي السمن بها، ويبدأ العجن من الخارج إلى الداخل، ويعجن الخليط براحتي اليد حتى يتشرب المادة الدهنية, وتهرس الخميرة مع ملعقة السكر حتى تسيل

يضاف إليها نصف كوب ماء دافئ، ويضاف المقدار للعجينة ويعجن المقدار مع إضافة باقي الماء (نصف كوب)، ويستمر العجن حتى تتكون عجينة يابسة نوعاً ما

تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ نصف ساعة حتى تختمر, وتقطع العجينة قطعاً متساوية في حجم عين الجمل، وتكوّر ويعمل في وسطها حفرة وتحشى بقطعة صغيرة من العجمية أو الملبن مع المكسرات

وفي النهاية، تنقش وحدات الكعك بالمنقاش وترص في الصاجات ويخبز الكعك في فرن متوسط الحرارة حتى يتم النضج, يرفع بحرص من الصاجات ويترك حتى يبرد تماماً ويرش بسكر بودرة

كعك العيد بالبيكينج بودر

كعك عيد الفطر..سريع الصنع

هذا النوع من الكعك سريع الصنع ولا يحتاج العجين وقتاً للتخمر، وهو يتميز بمذاقه الرائع

المقادير: كيلو دقيق, 2 كوب ونصف زبده, كوب لبن دافئ, 2 باكو بيكينج بودر, ذرة ملح, 2 ملعقة صغيرة رائحة كعك, 2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

للحشو: ملبن، مكسرات محمصة ومقطعة. الطريقة: يخفق الزبد بالمضرب الكهربائي أو العجانة حتى ينعم, يضاف اللبن مع الاستمرار في الخفق؛ حتى يتجانس الخليط

يجنب كوب من الدقيق، ويوضع باقي الدقيق في طبق عجن، ويضاف إليه البيكينج بودر والملح، ويرش فوقه السمسم ورائحة الكعك

يصب خليط اللبن بالتدريج فوق خليط الدقيق ويعجن المقدار؛ حتى نحصل على عجينة يمكن تشكيلها ولا تلتصق باليد, وقد يضاف باقي الدقيق بالتدريج حسب حاجة العجين

تقطع العجينة إلى كرات متساوية وتحشى بقطعة صغيرة من الملبن (بحجم البندقة الصغيرة) مع البندق أو الجوز وتنقش بالمنقاش مع عدم الضغط على الكعكة باليد

يسخن الفرن ويرص الكعك في الصاجات، مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحدة وأخرى. يخبز الكعك في فرن متوسط الحرارة حتى يصير لونه ذهبياً, يرفع من الفرن، يرفع من الصاجات بحرص ويترك حتى يبرد

يرص في علب ويرش سكر البودرة عند التقديم.

طريقة عمل الغريبة

الغريبة من حلويات عيد الفطر

المقادير:1 كيلو دقيق,3 أكواب زبد, 1 كوب سكر بودرة, بياض بيضة, فانيليا, ذرة ملح, أنصاف لوز للتجميل

الطريقة: ينخل الدقيق, ويخفق الزبد مع السكر بالمضرب الكهربائي حتى ينعم الخليط ويصير مثل الكريمة

يخفق بياض البيضة مع الفانيليا بالشوكة، ويضاف للخليط السابق مع الاستمرار في الخفق

يضاف الدقيق بالتدريج ويعجن المقدار؛ حتى تتكون عجينة ناعمة لا تلتصق باليد, وقد لا تأخذ كل مقدار الدقيق

يسخن الفرن ثم تشكل العجينة على هيئة كرات صغيرة بحجم البندقة الكبيرة، وبأنامل طفلك الصغيرة دعيه يغرز فيها أنصاف اللوز أو الفستق ولا يضغط عليها باليد

تخبز في فرن متوسط الحرارة حتى يتم نضجها، مع مراعاة عدم تغيير لونها

ترفع بحرص من الصاجات فور خروجها من الفرن؛ حتى لا يتغير لونها

تترك حتى تبرد تماماً، ثم ترص في علب التقديم.