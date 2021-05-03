كيف ننشر السعادة بين الأطفال في العيد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مايو 2021 01:34 مساءً - لا تغيب عن بالنا تلك الصور الجميلة من الذاكرة، وتلك الفرحة التي كانت تغمرنا، ونحن ننتظر صباح عيد الفطر السعيد، كل شيء كان جاهزاً، الحذاء الجديد تحت السرير، بينما ثياب العيد ممدودة على طرفه، حتى لا نفوّت لحظة في البحث عنها داخل الخزانة، كنّا نفكر في عيدية والدنا وجدّنا، وكل أقاربنا، ونستمتع بتناول الحلويات اللذيذة، كان للعيد في طفولتنا معنى آخر مختلف. الاختصاصية التربوية، مي الكركي، تقدم للأمهات أفكاراً عن يتبعنها في العيد، لزرع الفرح في قلوب أطفالهن.



إلى كل الأمهات بعض الأفكار والطرق، ليسعدن بها أطفالهن في يوم العيد:

1 – دعي أطفالك يخططون لعيدهم

هنئوا الأهل والأقارب

قبل العيد بأيام، اجتمعي مع أطفالك، للتخطيط معهم مسبقاً حول كيفية قضاء الأوقات الرائعة في العيد، وتحديد أماكن التنزه، وزيارات الأقارب والأصحاب، ذلك سيجعل أطفالك يشعرون بالفرح والتشويق لقدوم العيد وانتظاره بلهفة، ولكن بسبب ظروف التباعد الاجتماعي، منعاً لانتشار فيروس كورونا، افتحي حساباً على "زوم"، وتحدثي مع جميع الأقارب، كوني أنت والأطفال على طاولة واحدة أمام الكمبيوتر، وقدموا التهنئات للأهل والأصدقاء.

2 - اعرفي ماذا يحبّ أطفالك؟

خططي معهم

من الرائع استشارة الأطفال وسؤالهم عما يفضلون فعله في العيد، أين يرغبون في الذهاب؟ وكيف يريدون قضاء أوقاتهم؟ ماهي الأطباق التي يفضلون تناولها في العيد؟ ذلك سيكون له كبير الأثر في نفوسهم لأن الطفل سيشعر بأنه بقدوم العيد سيمارس كل ما يحبه ويرغبه وسيقضي أوقاتاً ممتعة جداً.

3 - عرفيهم على الطقوس الدينية

اشرحي معنى العيد

اشرحي لهم معاني الإيمان والطقوس الدينية الجميلة والمفعمة بالطاعة والخير، احكي لهم القصص الدينية التي من شأنها أن تهذب نفوسهم وتغرس فيهم أخلاق المحبة والخير والعطاء وتدلهم على الطريق الصحيح.

4- زينوا البيت

زينوا البيت

إن اختيار زينة العيد وتزيين المنزل بمشاركة أطفالك سيدخل إلى قلوبهم الفرح والبهجة وسيضفي على أجواء المنزل السعادة والفرح بقدوم العيد، إضافةً إلى أن ذلك سيشعر طفلك بالمتعة والحماس.

5 – قدمي لهم الهدايا

قدمي لهم الهدايا

لا تنسي هدايا العيد التي ستقدمينها لأفراد أسرتك سيكون لها أجمل أثر، وستجعل أطفالك سعداء بشكل كبير، وسيشعرون بأن أيام العيد مميزة في كل شيء، قومي بالتفكير بما يحبه طفلك ويرغب باقتنائه، واشتري الهدايا ولفيها بشكل جميل، وقدميها لهم صباح يوم العيد للتعبير لهم عن مدى محبتك واهتمامك.

6 - اصنعي أطباقاً مميزة

اصنعي أطباقاً مميزة

قومي بإعداد مائدة مميزة في يوم العيد، تحتوي على كل الأصناف التي يفضلها أطفالك من الأطعمة الشهية والحلوى اللذيذة، يمكنك أن تصنعي أطباق جديدة ومميزة كي تشعر أسرتك بالتغيير، كما أن اصطحاب أطفالك إلى أحد المطاعم التي يحبونها لتناول الغداء سيشعرهم بالفرح أيضاً.

7- أكملي فرحتهم بثياب العيد

اختاري لهم ثياب العيد

من أكثر وأهم الأشياء التي تشعر أطفالك بطقوس العيد الجميلة والفرح هي صلاة العيد، حيث أن ارتداء الملابس الجديدة ومرافقة الأهل والأصحاب لتأدية صلاة العيد ستملأ قلوبهم الصغيرة بالسعادة والفرح. لكنها بسبب ظروف التباعد، تختلف من بلد إلى آخر، حيث يتم تحديد العدد في الجوامع.