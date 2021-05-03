شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : التجارة الإلكترونية تستحوذ علي خمس مبيعات التجزئة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت دراسة نشرتها الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت نحو خمس إجمالي تجارة التجزئة العام الماضي، إذ قادت إجراءات عزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى ازدهار التجارة الإلكترونية.

وأشارت تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية استنادا لبيانات مكاتب إحصاء وطنية في اقتصادات كبري إلى أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت 19% من إجمالي مبيعات التجزئة في 2020 ارتفاعا من 16 بالمئة قبل عام.

واستأثرت كوريا الجنوبية بأكبر حصة بلغت 25.9 بالمئة ارتفاعا من 20.8 بالمئة قبل عام. وبلغت حصة الصين 24.9 بالمئة وبريطانيا 23.3 بالمئة والولايات المتحدة 14 بالمئة.

وقال المؤتمر إن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية ارتفعت أربعة بالمئة إلى 26.7 تريليون دولار في 2019 حسب أحدث تقدير متاح.

ويشمل ذلك المبيعات بين الشركات والمبيعات من الشركات للمستهلك، وبما يعادل 30 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.

ويفيد التقرير بأن الجائحة سببت تباينا في حظوظ كبري شركات التجارة الالكترونية التي تخدم المستهلك مباشرة في 2020.

وأظهرت بيانات من أكبر 13 شركة تجارة إلكترونية، من بينها 11 شركة في الولايات المتحدة والصين، تراجعا ملحوظا في حظوظ شركات منصات تقديم خدمات مثل تطبيقات لطلب سيارات أجرة والسفر والتي شهدت هبوطا حادا في إجمالي قيمة المبيعات.

واحتفظت شركة على بابا الصينية بصدارة التصنيفات من حيث إجمالي قيمة البضائع المباعة، وتلتها أمازون في الولايات المتحدة.

ورغم تراجع شركات الخدمات، ارتفع إجمالي قيمة المبيعات لأكبر 13 شركة للتجارة الإلكترونية موجهة مباشرة للمستهلكين 20.5 % إلى 2.9 تريليون دولار في 2020 مقارنة مع زيادة بلغت 17.9 % في 2019.