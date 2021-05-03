شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوى تأكل فسيخ.. خليه فى الفطار مش السحور والخضروات والسوائل ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة شم النسيم ولجوء الكثير لتناول الفسيخ والأسماك المملحة عموما، هناك بعض النصائح التى يجب الالتزام بها في هذا اليوم لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة ناتجة عن تناول الفسيخ، وخصوصا مع ارتفاع حرارة الجو، والصيام.

1. الحصول على الفسيخ المحتوى على الملح الخفيف.

2. الخضروات الطازجة أساسية على المائدة، حيث تساعد الخضروات على تخلص الجسم من الملح الزائد، مثل الخس، أو الجرجير، أو الملانة، أو البصل الأخضر، حيث أن ميزة الخضروات بانها قادرة على امتصاص الملح الزائد من الجسم عند تناول الفسيخ.

3. يجب أن تكون وجبة الفسيخ في الفطار وليس في السحور، ويصاحبها شرب السوائل بكميات كبيرة، وخصوصا الماء، لتخفيف كمية الملح الزائد في الجسم.

4. تناول كمية قليلة من الفسيخ لأنه كلما زادت الكمية المتناولة من الفسيخ كلما زادت كمية الملح في الجسم، وما يترتب عليه من مشاكل.

5. الحرص على تناول المشروبات الباردة والتي تساعد في ترطيب الجسم، حيث إنه يمكن تناول الكركدية البارد، وميزته إنه يرطب الجسم وخاصة عند تناوله باردا والتمر هندى، والعرقسوس، والبلح المنقوع مع اللبن، حيث ان المشروبات الباردة تعمل على ترطيب الجسم وتعويض العرق المفقود نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو.

6. تناول بعض المشروبات الدافئة التي تساعد على افراز العرق وبالتالي ترطيب الجسم وتخليص الجسم من السموم، حيث يمكن شرب الشاي، والحلبة، والينسون، والنعناع.

وحذر مرضى الضغط والكلى والكبد والقلب من تناول الأسماك المملحة، مؤكدا على ضرورة شراء الفسيخ أو الرنجة من مصدر مضمون، حيث ينتشر في هذا اليوم بعض بائعى الأسماك مجهولة المصدر والمصنعة بطريقة غير صحية والتي قد تؤدى إلى التسمم، موضحا أن الرنجة من الأسماك الدهنية المفيدة للجسم، ولكن شريطة أن يتم شرائها من مصادر موثوقة والتأكد من تاريخ صلاحيتها.

وقال، إن التسمم يظهر في صورة اسهال أو قىء، وبعض الحالات قد يصاحبها بعض الأعراض العصبية، وهى من المؤشرات التي تدل على التسمم، ويجب الذهاب إلى المستشفى فورا عند الشعور بهذه الأعراض.