شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا.. قائمة الأنشطة الآمنة بعد الحصول على التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتلقون التطعيم بلقاح ضد كورونا، تثار أسئلة كثيرة معه ، مثل، هل من الآمن أن يخرج المرء بعد أن تم تطعيمه بالكامل، هل يمكنني العودة إلى حياتي الطبيعية وما إلى ذلك، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، هناك بعض الأنشطة الآمنة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وفى التقرير التالي نتحدث عن قائمة الأنشطة الآمنة فى حالة الحصول على التطعيم بالكامل، حسبما نشر موقع boldsky.

متى يعتبر الشخص مطعما بالكامل؟

بشكل عام ، يُعتبر الأشخاص حاصلين على اللقاح بالكامل بعد أسبوعين من جرعتهم الثانية في سلسلة من جرعتين، إذا كنت لا تستوفي هذه المتطلبات، فأنت لست مطعما بشكل كامل، استمر في اتخاذ جميع الاحتياطات.



كورونا

قائمة بالأنشطة الآمنة:

أعلن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) عن إرشادات محدثة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، قائلاً إن الأشخاص الملقحين بالكامل يمكنهم خلع أقنعتهم في الخارج عند الانخراط في أنشطة ترفيهية، على الرغم من أن التحديث الحالي يهدف في المقام الأول إلى تلقيح المواطنين الأمريكيين بالكامل، إلا أن خبراء الصحة يقولون إن الإرشادات ستكون مماثلة لجميع الذين تم تطعيمهم بالكامل وأحيانا بدون مسافة جسدية أو ارتداء قناع.

الأنشطة الخارجية (بدون قناع):

- ممارسة الرياضة في الهواء الطلق بمفردك أو مع أفراد أسرتك.

- حضور تجمع صغير في الهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء.

- حضور تجمع صغير في الهواء الطلق مع أشخاص تم تطعيمهم بالكامل.

- تناول الطعام في المطاعم الخارجية مع الأصدقاء.



الأنشطة الخارجية

أنشطة أخرى للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل:

- ركوب وسائل النقل العام مع إشغال محدود.

- الذهاب إلى دار السينما وزيارة صالونات الحلاقة أو صالونات تصفيف الشعر.

- الذهاب إلى مراكز التسوق الداخلية غير المزدحمة.

- لا يطلب من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل عزل أنفسهم ما لم تتطلب الولاية أو الولاية القضائية المحلية ذلك.

- قبل الصعود على متن الطائرة، يجب أن يكون لدى الأشخاص الملقحين بالكامل اختبار فيروس كورونا سلبيًا وأن يتم اختبارهم بعد 3 إلى 5 أيام من عودتهم.

- يجب على أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل الاستمرار في اتخاذ جميع احتياطات فيروس كورونا عند السفر.