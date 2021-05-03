شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للمصابين بكورونا حال الحصول على الأكسجين فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج بعض مصابى كورونا إلى الدعم بالأكسجين خاصة مرضى الحالات المتوسطة والشديدة، وقد يلجأ بعض المرضى إلى استخدام أجهزة الأكسجين في المنزل، ومع ذلك مع العلاج بالأكسجين يحتاج المصابين إلى توخي الحذر بشكل مضاعف وإدراك المخاطر والمضاعفات أيضًا فهناك العديد من المحاذير التي يجب الانتباه إليها، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

نصائح يجب وضعها في الاعتبار أثناء استخدام الأكسجين في المنزل

يجب استخدام الأكسجين عندما تنخفض قراءات مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) إلى أقل من 93٪ ويجب أن تكون مستويات الأكسجين المثالية بين 94-99٪، في حين أنه لا يوجد علاج بالأكسجين يمكن أن يعزز مستويات الأكسجين على الفور أو يعيدها إلى وضعها الطبيعي.

يجب أن يهدف مرضى كورونا إلى تحقيق تشبع بنسبة تتراوح بين 88-92٪، وينصح الخبراء أيضًا بأنه لا ينبغي تحقيق تشبع بنسبة 100٪ ، عندما يكون الجسم مريضًا.

ما مقدار التشبع الذي يجب أن تستهدفه؟

بالنسبة للمرضى الذين لديهم تشبع بالأكسجين 92 أو 94 ، ليست هناك حاجة لأخذ كمية عالية من الأكسجين لمجرد الحفاظ على تشبعك لن يكون ذلك مفيدًا إذا كان تشبعك أعلى من 95 ، فلن تكون كذلك تحتاج إلى تناول الأكسجين إذا كان أقل من 94 ، فأنت بحاجة إلى مراقبة دقيقة ولكنك قد لا تحتاج إلى أكسجين لأن الأكسجين لا يزال كافياً في الدم إذا كان المريض بصحة جيدة.

قد يحتاج المرضى الذين يعانون من اضطرابات الجهاز التنفسي المزمنة إلى الحفاظ على التشبع عند مستويات أعلى، لكن استهداف نسبة أعلى من 97 لن يفيد كثيرًا يمكن للطبيب المعالج أيضًا أن ينصحك بعدد لترات الأكسجين التي ستحتاجها في الدقيقة، وبطريقة ما إلى متى ستستمر الأسطوانة، ومتى يجب إعادة ملئها وما إلى ذلك

استمر في مراقبة المؤشرات الحيوية وتتبع قراءاتك، حتى مع دعم الأكسجين الخارجي من الضروري الاستمرار في تتبع قراءات الأكسجين والنبض، فقد يوضح لك ذلك مدى قدرة جسمك على التأقلم مع المرض وما إذا كان دعم الأكسجين مفيدًا.

إذا كنت تراقب تقلبات الأكسجين، فإن أفضل طريقة لتتبع العناصر الحيوية الخاصة بك هي قياس القراءات كل ساعتين والتحقق مما إذا كان الأوكسجين الخارجي قادرًا على تحسين القراءات إذا بقيت القراءات كما هي، فقد يشير ذلك إلى الحاجة إلى الاستشفاء والعناية المركزة.

العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الأكسجين

يُنصح مرضى كورونا بالنوم في وضعية الانبطاح، أي الاستلقاء على الصدر ووضع الوسائد تحت الرقبة والساقين والصدر، يمكن للمرضى أيضًا الاستلقاء على جانبهم، يقال إن اتباع نظام غذائي مغذي غني بالحديد يحسن وظائف الرئة مفيد يقول الأطباء أنه عندما تعاني من عدوى في الجهاز التنفسي مثل هذه، كلما استلقيت على بطنك، كان ذلك أفضل بالنسبة لك.