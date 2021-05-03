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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 152.35 مليون والوفيات أكثر من 3 ملايين والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 3 مايو 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 577039 32461118
الهند 215542 19557457
البرازيل 406437 14725975
فرنسا 104735 5642359
تركيا 40504 4849408
روسيا 250336 4823255
المملكة المتحدة 127540 4420201
إيطاليا 121177 4044767
إسبانيا 78216 3524077
ألمانيا 83092 3405163.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 15498 1070366
34 - الأردن 8871 712077
39 - لبنان 7324 528208
40 - الإمارات 1591 521948
41 - المغرب 9026 511562
42 - السعودية 6968 418411