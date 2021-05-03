شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى كورونا.. ما هى علامات انخفاض مستوى الأكسجين فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مستوى الأكسجين فى الدم "SpO2" هو كمية الأكسجين الموجودة في الدم والتي يتم تعميمها على أجزاء الجسم، حيث تجمع خلايا الدم الحمراء الأكسجين من الرئتين وتحمله ثم تزوده إلى جميع أجزاء الجسم، ويشير مستوى الأكسجين في الدم إلى أن جميع الخلايا تحصل على كمية كافية من الأكسجين ولا يوجد نقص، ويوضح مستوى SpO2 مدى ملاءمة إمداد الأكسجين من الرئتين إلى كرات الدم الحمراء ومدى جودة حصول أجزاء الجسم على الأكسجين، لذلك فإن انخفاض كمية الأكسجين يعتبر أمرًا مقلقًا، خاصة لمرضى فيروس كورونا وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- فيما يلي.. نطاقات مستويات الأكسجين في الدم:

- النطاق الطبيعي: 75-100 ملم زئبق

- المدى المنخفض: أقل من 70 ملم زئبق

- أما إذا انخفض مستوى الأكسجين فى الدم إلى أقل من 60٪ ، فهو أمر بالغ الأهمية، قد يعنى ذلك نقص تأكسج الدم حيث لا تحصل الخلايا والأنسجة والأعضاء على الكمية المطلوبة من الأكسجين، وفي مثل هذه الحالة يحتاج الشخص إلى استشارة الطبيب فورًا للحصول على علاج مناسب يمكنه إنعاش مستوى الأكسجين في الدم.

- فيما يلى.. علامات وأعراض انخفاض مستويات الأكسجين في الدم:

1- صداع الرأس

2- الدوخة

3- سرعة التنفس

4- الشعور بضيق في التنفس

5- الشعور بالأرق

6- وخز فى الصدر

7- ارتفاع ضغط الدم أو تذبذب ضغط الدم وعدم استقراره

8- ضربات القلب السريعة

9- الشعور باضطرابات بصرية

10- الارتباك وفقدان التركيز

نقص مستويات الأكسجين ومريض كورونا

بالنسبة للأشخاص الأصحاء العاديين تكون نسبة 70 ملم زئبق جيدة إلى حد كبير، ولكن إذا انخفضت النسبة عن ذلك فلابد من استشارة الطبيب، ولكن بالنسبة للمريض المصاب بكورونا يجب ألا تقل مستويات الأكسجين لديه عن 91 ملم زئبق، لذلك لابد من مراقبتها جيدًا.

وفى حال ندرة أسطوانات الأكسجين، فهناك العديد من الخيارات الأخرى لاستعادة مستويات الأكسجين فى الدم مثل وضعية الانبطاح فهذه وسيلة آمنة وفعالة لضبط مستويات الأكسجين في الدم، ولكن إذا كان الشخص لا يستجيب لهذه العلاجات المنزلية واستمر مستوى الأكسجين في الانخفاض لساعات فيجب تقديم المساعدة الطبية الفورية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضيق تنفس أو مضاعفات في الرئة أو كبار السن الذين قد تتدهور حالتهم الصحية بسبب نقص الإمداد بالأكسجين.