اسرع رجيم للتخسيس.. يفقدك 6 كيلو في 13 يوم فقط

بيروت - نادين محمد - يبحث الجميع عن اسرع طرق التخسيس اي عن انواع رجيم تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون ونحت الجسم في مدة قصيرة. ومن اجل هذا من المفيد تطبيق برنامج رجيم يقوم على تناول القهوة والدجاج كصنفين اساسيين. وهو يعتبر رجيم سريع من اسرع الطرق للتخسيس لأنه يحفز عمية الايض ويمكن ان يساعد على فقدان 6 كيلوغرامات في 13 يوماً.

برنامج الرجيم



من الممكن اذاً خسارة ما لا يقل عن 6 كيلو في اقل من اسبوعين بتطبيق اسرع طرق التخسيس من خلال اتباع برنامج رجيم القهوة والدجاج.

اليوم الاول

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الفطور. كوب من القهوة مع محلي الستيفيا.

الغداء. بيضتان مسلوقتان، 200 غ من السبانخ المطهو على البخار، حبة طماطم.

العشاء. 200غ من لحم الدجاج الابيض المشوي، طبق سلطة مع صلصة تحتوي على القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

اليوم الثاني



الفطور. كوب قهوة من دون سكر.

الغداء. 200 غ من لحم الحبش المشوي، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع البذور او الفاكهة.

العشاء. 200 غ من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون، طبق سلطة خضراء مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، حبة فاكهة.

اليوم الثالث

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الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، قطعة صغيرة من الخبز الكامل.

الغداء. بيضتان مسلوقتان، قطعة من فيليه الدجاج المشوي، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

العشاء. القليل من الهليون المسلوق، حبة طماطم وحبة فواكه.

اليوم الرابع



الفطور. كوب قهوة من دون سكر، قطعة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. كوب من عصير التفاح او البرتقال، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي الخالي من الدهون، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

العشاء. بيضة مسلوقة، حبة جزر و200 غ من جبنة قليلة الدسم.

اليوم الخامس

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الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، حبة جزر.

الغداء. 200 غ من لحم السلمون المطهو من دون زيوت مع القليل من عصير الليمون مع ملعقة وسط من الزبدة.

العشاء. 200 غ من لحم الدجاج المشوي مع طبق من السلطة وبضعة اغضان من الكرافس المطهو.

اليوم السادس

الفطور.

كوب من القهوة من دون سكر، قطعة صغيرة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. بيضتان مسلوقتان وحبة جزر.

العشاء. 250 غ من لحم الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من سلطة السبانخ مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

اليوم السابع

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الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. الاكتفاء بشرب الماء مع حبة فاكهة.

العشاء. 200 غ من لحم الدجاج المشوي مع حبة تفاح.

اليوم الثامن



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. بيضتان مسلوقتان، حبة طماطم، 200 غ من السبانخ المطهو.

العشاء. 200 غ من لحم الدجاج الابيض من دون دهون، طبقة سلطة خضراء مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

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اليوم التاسع

الفطور. كوب من القهوة من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من فيليه الحبش، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

العشاء. 200 غ من لحم الدجاج المشوي، طبق سلطة خضراء مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، حبة فواكه.

اليوم العاشر

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. بيضتان مسلوقتان، قطعة صغيرة من لحم الحبش، قطعة صغيرة من الخبز المحمص المصنوعة من الحبوب الكاملة.

العشاء. طبق من الهليون المطهو، حبة طماطم، حبة فاكهة.

اليوم 11

الفطور. كوب من القهوة من دون سكر.

الغداء. كوب من عصير الفواكه، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

العشاء. بيضة مسلوقة، حبة جزر، 200 غ من لحم الدجاج المشوي من دون دهون.

اليوم 12

الفطور. كوب من القهوة، قطع من الجزر.

الغداء. 100 غ من لحم السلمون المشوي مع ملعقة صغيرة من الزبدة والقليل من عصير الليمون.

العشاء. 200 غ من لحم الدجاج المشوي، طبق من سلطة السبانخ.

اليوم 13

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الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعة من الخبز المصنوع من القمح الكامل.

الغداء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح مع القليل من الجزر وعصير الليمون.

العشاء. 250 غ من لحم الدجاج الابيض المشوي، طبق سلطة خضراء مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون. ويعتبر هذا الرجيم من الطرق الاسرع للتخسيس على ان يتم اتباعه مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.



