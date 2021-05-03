صحة ورشاقة

الهند تسجل أكثر من 300 ألف إصابة بكورونا لليوم الـ 12 توالياً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 3 مايو 2021

أعلنت الهند اليوم الاثنين تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس لليوم الثاني عشر على التوالي، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليون. وجرى أيضا تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.

 

ومع تسجيل 368147 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند حتى الآن 19.93 مليون، في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 218959 وفقا لبيانات وزارة الصحة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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