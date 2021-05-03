نصائح لتناول الأسماك المملحة في رمضان

محمد الفلاح - الإثنين 3 مايو 2021

يحل عيد شم النسيم هذا العام مواكبا للأجواء الرمضانية، ويصعب على المصريين الاحتفال وتناول الأسماك المملحة خوفا من العطش الشديد في الصيام



ويحتفل المصريون بعيد شم النسيم، الإثنين، وهو أقدم احتفال شعبي عرفه التاريخ بداية من قدماء المصريين منذ ما يقرب من 5 الآف سنة، وقدومه يعلن عن بداية الحياة التي تتزامن مع فصل الربيع.

وترجع جذور كل ما يرتبط بالاحتفال بشم النسيم من عادات وتقاليد اجتماعية أو طقوس وعقائد إلى أعماق تاريخ مصر، ويحتفل به يوم الإثنين التالي ليوم الأحد الموافق عيد القيامة المجيد، طبقا لتقويم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، في شهر "برمودة" من كل عام.

من المعروف أن تناول الأسمال المملحة يسبب العطش الشديد الذي يستمر ساعات طويلة، وحال تناول الفسيخ والرنجة والملوحة في رمضان فمن المتوقع عدم السيطرة على العطش خلال الفترة بين وجبتي الإفطار والسحور، لأن كمية الأملاح التي تحتوي عليها تلك الوجبات كبيرة جدًا.

سنويا تضبط السلطات المصرية المختصة مئات الأطنان من الأسماك المملحة الفاسدة أو غير الصالحة للأكل، لذا من الضروري تجنب شراء الأنواع التي يشاع أنها تحتوي على نسبة قليلة من الملح أو ما يطلق عليها "الفسيخ الحلو"، إذ يتم إنتاجها خلال فترة قصيرة جدًا وبالتالي لا تأخذ المدة الكافية وتسبب المشاكل الصحية على رأسها التسمم.