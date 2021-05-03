كورونا حول العالم.. مأساة الهند مستمرة وسيناريو مرعب في الأرجنتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الإثنين، في جميع أنحاء دول العالم سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 153 مليونا و498 ألفا و53 إصابة.







وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و216 ألفا و383 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 130 مليونا و833 ألفا و944 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





أكثر من 300 ألف إصابة جديدة في الهند

وأعلنت الهند تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليونا.

وجرى أيضا تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.

ومع تسجيل 368147 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند حتى الآن 19.93 مليون في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 218959 وفقا لبيانات وزارة الصحة.





سيناريو مرعب في الأرجنتين

وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأرجنتين إلى ثلاثة ملايين إصابة منذ بدء ظهور الجائحة رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار العدوى، في حين قال مسعفون إن المستشفيات أصبحت ممتلئة عن آخرها.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 11394 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع الحالات إلى مستوى جديد تجاوز الثلاثة ملايين، وسجلت الوزارة أيضا 156 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 64252.

وكشفت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز قبل أيام عن إجراءات جديدة شملت فرض قيود أشد صرامة بعد تعرض البلاد لموجة ثانية من العدوى واكتظاظ وحدات العناية المركزة بالمرضى وتسجيل أرقام قياسية يومية في حالات الإصابة والوفيات.





رقم قياسي جديد في تايلاند

سجلت تايلاند رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا بلغ 31 وفاة حسبما أفادت وزارة الصحة وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة ثالثة من العدوى.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2041 حالة إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 71025 منذ بدء ظهور الجائحة العام الماضي. وارتفع العدد الكلي للوفيات بالفيروس حتى الآن إلى 276.





ارتفاع وفيات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و425982 بعد تسجيل 9160 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83276 بعد تسجيل 84 حالة.





11 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثاني من مايو/أيار نزولا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 12 إصابة نزولا من 16 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا 90697 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.



