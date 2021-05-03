شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فى الصيف للعناية بالشفتين.. منها استخدام واقى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العناية بالشفاه لا تقل أهمية عن العناية بالوجه، لأن الشفاه لا تتعرق ولديها غدد دهنية تفرز الزيت الواقي ، فمن الضروري ترطيبها بانتظام للحفاظ على رطوبتها وصحتها.

وتحتاج شفتاك إلى واقي من الشمس لتقليل الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، وذلك وفقا لتقرير موقع "medicalxpress".

وعلى الرغم من أن الشفاه تتعرض باستمرار للشمس، إلا أنه غالبًا ما يتم تجاهلها عندما يتعلق الأمر بوضع واقي الشمس، فقد لا يؤدي التعرض المفرط للشمس إلى زيادة خطر الإصابة بحروق الشمس فحسب، بل إن شفتيك أيضًا معرضة لخطر الإصابة ببقع متقشرة غير سرطانية غير قابلة للشفاء، وإذا تُركت هذه الحالات دون علاج ، فقد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية.

ويعد استخدام مرطب الشفاه بمعامل حماية 15 أو أعلى أفضل طريقة للحفاظ على شفتيك آمنتين، كما أنه يحافظ على شفتيك ناعمتين.

يقترح أطباء الجلد اختيار واقي من الشمس يحتوي على نوعين من مكونات الترطيب: المرطبات (حمض الهيالورونيك ، الجلسرين ، الصبار) والمرطبات (الفازلين ، زيت جوز الهند ، زبدة الشيا).

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قشري شفتيك مرة أو مرتين في الأسبوع بمقشر للتخلص من الأوساخ والجلد الميت، ثم ضع مرطب الشفاه المغذي، سيحافظ هذا على شفتيك تبدو كثيفة وناعمة ووردية.

ضعى دائمًا مرطبًا وواقيًا من الشمس قبل وضع أحمر الشفاه لضمان الترطيب وجعل أحمر الشفاه يدوم لفترة أطول، وغذي شفتيك بعد إزالة المكياج لأن أحمر الشفاه يجفف شفتيك.

حاولي تجنب وضع أحمر الشفاه طويل الأمد لأنه قد يحتوي على الرصاص والبزموت مما قد يسبب الحساسية والسرطان، بدلًا من ذلك ، ابحثي عن أحمر الشفاه الذي يحتوي على إضافات مثل عامل الحماية من الشمس أو فيتامين هـ.

تجنبى بلسم الشفاه اللامع إذا كان عليك البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة من الوقت لأن هذه المنتجات يمكن أن تجذب الأشعة فوق البنفسجية إلى الشفاه.

من المستحسن للأشخاص ذوي البشرة الحساسة والمعرضين لردود الفعل تجنب بلسم الشفاه المصنوع من شمع العسل، فقد يسبب البروبوليس ، وهو الغراء الذي يصنعه نحل العسل ، التهاب الجلد التماسي التحسسي وقد تصبح شفتيك حمراء أو تسبب الحكة أو مؤلمة أو متقرحة.