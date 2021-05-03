شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الجريب فروت.. منها يقوى مناعتك وينقص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجريب فروت من الفواكه الغنية بفيتامين سى، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد على تعزيز المناعة وصحة الجسم، كما أنه من الفاكهة المميزة التى تلعب دورًا أيضا في خفض الوزن.

وأكد تقرير نشر فى موقع healthline، أن الجريب فروت خالٍ من الصوديوم والكولسترول وخالي من الدهون، لذا فإن تناول حصة واحدة فقط منه تمكنك من تلبية 64٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي.





فوائد الجريب فروت

يحتوي الجريب فروت على فيتامين (أ) و (ب) و (ج) والزنك والنحاس والحديد، والتي تعمل جميعها معًا في الجسم لتقوية جهاز المناعة.

1.تعزيز المناعة

يعتبر محتوى خلاصة الحمضيات في الجريب فروت مضادًا جيدًا للحموضة بعد الهضم، حيث يساعد "النارينجين" الموجود به على الحفاظ على عملية الهضم.

3. يساعد على فقدان الوزن

تناول كمية كافية من الجريب فروت قبل الوجبات يساعد فى خسارة الوزن، حيث يحتوي الجريب فروت على قدر كبير من الغذاء والماء فيه، بدلاً من السعرات الحرارية، لذا يعمل علي فقدان الوزن.

4. الوقاية من السكري

يمكن أن يساعد تناول الجريب فروت، الذي يتراوح بشكل معتدل على التحكم في مستويات الأنسولين في الجسم ويمنعه من الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

5.يعزز صحة القلب

يساعد تناول الجريب فروت باستمرار في الحفاظ على صحة القلب عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

ويحتوي الجريب فروت على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو عنصر غذائي مسئول عن الحفاظ على صحة القلب.