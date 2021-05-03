7 نصائح لإفطار مريض الكوليسترول.. الإكثار من تناول الخرشوف والثوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهر رمضان الكريم فرصة جيدة لمرضى الكوليسترول لخفض مستواه في الدم، لكن بعد استشارة الطبيب والتأكد من استقرار الحالة والقدرة على الصيام.

ولتحقيق أقصى استفادة من الصوم في الشهر الفضيل، من الضروري للمرضى تجنب الأطعمة التي ترفع الكوليسترول مثل الوجبات السريعة واللحوم المصنعة والحلويات والمشروبات الرمضانية المحلاة بالسكر.



أيضا من المهم للمرضى الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة والبقوليات، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تقلل من امتصاص خلايا الجسم للدهون.





بجانب الاهتمام بتناول الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3، المفيدة لخفض مستوى الكوليسترول بالدم، وأيضا المكسرات الغنية بالدهون المفيدة والحبوب الكاملة.

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة في مصر، قالت إن الكوليسترول ليس ضارا على عكس تصور كثيرين.

وأوضحت عبدالوهاب لـ"الخليج 365"، أن هناك نوعين من الكوليسترول، الأول عالي الكثافة ويذهب إلى الكبد بهدف تنظيف الجسم، والثاني منخفض الكثافة ويضم هو الآخر نوعين، أحدهما جيد والآخر ترسبه على الشرايين يكون ضارا.

وشددت على ضرورة مراجعة مريض ارتفاع الكوليسترول الطبيب المعالج وإجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة قبل السماح له بالصوم؛ لتجنب حدوث مضاعفات.

أطعمة مفيدة لمريض ارتفاع الكوليسترول في رمضان





قدمت الدكتورة نهلة عبدالوهاب مجموعة من النصائح لمريض ارتفاع الكوليسترول بشأن طبيعة الأطعمة التي يفضل تناولها أو تجنبيها في رمضان، كالتالي:

- تجنب الأطعمة المقلية، كونها ترفع النوع الضار من الكوليسترول منخفض الكثافة.

- عدم استخدام الزيوت المهدرجة في تحضير الطعام، حتى لا ترتفع نسبة الكوليسترول الضار.

- الابتعاد عن تناول السكريات، كونها تساعد على ترسب الكوليسترول على الشرايين.



- الاهتمام بتناول الخرشوف، لأنه من الأطعمة الممتازة لضبط نسبة الكوليسترول في الدم.

- الإكثار من تناول الثوم مهم أو استخدامه في تحضير الأطعمة للمرضى.

- التوتر أسوأ من الأطعمة في رفع مستوى الكوليسترول في الدم لنحو 400 ضعف، لذا من الضروري تجنبه قدر المستطاع.

- ممارسة الرياضة في رمضان مهمة لمريض الكوليسترول، حتى لو في صورتها البسيطة مثل المشي.



