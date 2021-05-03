شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تساقط الشعر بعد التعافى من فيروس كورونا وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكو العديد من المرضى من تساقط الشعر بعد التعافي من فيروس كورونا، يمكن أن يكون لهذا الفيروس القاتل تأثير على كل فرد بطريقة مختلفة، بالحديث عن تساقط الشعر في هذه الفترة، يمكن أن يحدث بسبب الكثير من الضغط على أجسامنا، فى هذا التقرير نتحدث عن أسباب وطرق مكافحة تساقط الشعر في متلازمة ما بعد فيروس كورونا، بحسب موقع "only my health".

أسباب تساقط الشعر بعد كورونا

لا يوجد دليل علمي حتى الآن على أن فيروس كورونا هو السبب الدقيق وراء تساقط الشعر ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء أن هناك عوامل ضغط جسدية وعاطفية مرتبطة بـ كورونا، والتي يمكن أن تؤدي إلى حالة تساقط شعر.



تساقط الشعر

علاج تساقط الشعر بسبب فيروس كورونا