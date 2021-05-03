إنفوجراف.. أبرز الأغذاية المضادة للالتهابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلعب التغذية الصحية دورا مهما في علاج الأمراض الالتهابية حيث تعمل الأغذية الغنية بأوميجا 3 ومواد النبات الثانوية على تثبيط الالتهابات.

وأوضح الدكتور ماتياس ريدل أن الالتهابات ترافق الأمراض المزمنة كالأمراض الروماتيزمية (مثل النقرس) وهشاشة العظام والأمراض الجلدية (مثل التهاب الجلد العصبي والصدفية).

وأضاف طبيب الأمراض الباطنة الألماني أن الأشخاص، الذين يعانون من البدانة، لديهم خطر متزايد من العمليات الالتهابية؛ نظرا لأن دهون البطن تفرز هرمونات تعزز الالتهاب.

وأشار ريدل إلى أن بعض الأغذية تعزز الأمراض الالتهابية مثل المنتجات الحيوانية والأطعمة السكرية والدهنية كالمعجنات والحلويات والوجبات السريعة.

”الخليج 365” ترصد في الإنفوجراف التالي، أبرز الأغذية المضادة للالتهابات.



