موجز ”الخليج 365” للسيارات..ميجان المحدثة وأيقونة بنتلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

إذا سألت أي شخص في العالم عن أهم مزايا السيارات الكهربائية فسيكون الرد البديهي: إنها صديقة للبيئة وموفرة في المصروفات قطعا.

إذا نظرت لما هو أبعد من المظهر الجديد لسيارة رينو ميجان سبورت المحدثة، ستجد نوعا من التكنولوجيا يجهزها جيدا لتحديات السنوات المقبلة.

أطلقت شركة بنتلي أيقونتها Flying Spur بمحرك V8 في الشرق الأوسط.

مع ارتفاع درجات الحرارة، تعرف على 5 نصائح هامة للحفاظ على سيارتك من أى عطل مفاجئ خلال فصل الصيف.