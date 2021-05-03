موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. هاتف شاومي وخدمة هواوي وشاشة آيسر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

لا تتنافس شركات الهواتف الذكية على تقديم أفضل الهواتف فقط، بل يمتد الصراع بينها إلى السيطرة على الأسواق من خلال الأسعار المنخفضة لمنتجاتها.

تكثف شركة هواوي الصينية، جهودها في البرمجيات، على غرار شركة جوجل الأمريكية، بعدما أضرت العقوبات الأمريكية بمبيعات الأجهزة.

إذا كنت ترغب في جعل هاتف Android الخاص بك يشعر بالانتعاش والنشاط مرة أخرى، عليك اتباع هذه النصائح.

أطلقت شركة آيسر الشاشة Nitro XV252QF الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.

أطلقت شركة شاومي، إصدارها الأول من الهواتف المخصصة للألعاب ضمن سلسلتها الشهيرة ريدمي.