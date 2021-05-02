شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الدول القريبة لخط الاستواء أقل معاناة من فيروس كورونا بنسبة 33% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نشرت فى دورية Scientific Reports، أن فيروس كورونا يرتبط بالفصول الموسمية، حيث تبين أن درجات الحرارة الدافئة والساعات الطويلة من ضوء الشمس قد تقلل من انتشار الفيروس، طبقا لما نشره موقع live scinece.





وأكد الباحثون أن درجات الحرارة الدافئة والمناخ المدارى قد تساعد في الحد من انتشار عدوى كورونا، حيث توصلت الدراسة إلى أن الأماكن ذات درجات الحرارة الدافئة والتى تتعرض إلى ساعات طويلة من ضوء الشمس، مثل البلدان القريبة من خط الاستواء، لديها معدل أقل من حالات كورونا، مقارنة بالدول البعيدة عن خط الاستواء وتلك التي تعاني من طقس أكثر برودة.

وراعي الباحثون العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على انتشار الفيروس، مثل مستوى التحضر في البلد وجودة اختبارات كورونا، ومع ذلك أكد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها لا تعني أن طقس الصيف سيقضي على الفيروس لكنه سيكون أقل حدة فى الانتشار.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة والأشعة فوق البنفسجية الأكثر كثافة في الصيف، تمنح الأنظمة الصحية العالمية فرصة لاحتواء الفيروس والسيطرة على معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عنه.

واشار الباحثون إلى أن العديد من فيروسات الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروسات الأنفلونزا تتراجع حدتها خلال فصل الصيف، مضيفين أن هناك عددًا من العوامل تلعب دورًا فى ذلك.

وتشير الدراسات إلى أن العديد من فيروسات الجهاز التنفسي أكثر استقرارًا وتبقى في الهواء لفترة أطول في البيئات ذات درجات الحرارة الباردة والرطوبة المنخفضة، مما يعزز انتقال العدوى خلال الشتاء.

وأجرى الباحثون اختبارا للتعرف على تأثير درجات الحرارة فى بقاء الفيروس، حيث تبين أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة يقللان من بقاء فيروس كورونا فى الجو.

وحلل الباحثون بيانات صادرة عن 117 دولة، حول انتشار كورونا بداية الوباء حتى 9 يناير 2021، واستخدموا طرقًا إحصائية لفحص العلاقة بين خط العرض لبلد ما، والذي يؤثر على كمية ضوء الشمس التي يتلقاها وكذلك درجة الحرارة والرطوبة، وبين مستوى انتشار فيروس كورونا، كما استخدموا بيانات من منظمة الصحة العالمية للتحكم في العوامل التي يمكن أن تؤثر على مدى شدة تأثر بلد ما بفيروس كوفيد -19 ، مثل السفر الجوى ونفقات الرعاية الصحية ونسبة كبار السن.

وتوصلت الدراسة إلى أن كل ابتعاد بمقدار درجة واحدة في خط العرض لدولة ما من خط الاستواء كانت مرتبطة بزيادة قدرها 4.3٪ في عدد حالات فيروس كورونا لكل مليون شخص.

وأكدت الدراسة أن الدول الأقرب من خط الاستواء يكون لديها 33 ٪ أقل من حالات كورونا لكل مليون شخص.