شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد رئتيك على تجاوز أعراض عدوى فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرئتان من أهم أعضاء الجسم، وأصبح الاهتمام بصحة رئتيك أمرا بالغ الأهمية خاصة بعد إصابتك بفيروس كورونا، وفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، يدخل فيروس كورونا إلى جسمك من خلال الفم والعينين والأنف وما إلى ذلك، وبعد دخوله إلى جسمك، يصل الفيروس إلى الجهاز التنفسي الذي يشمل رئتيك، ثم ينتقل الفيروس ببطء إلى مجرى الهواء.

وخلال هذه العملية، يمكن أن تصبح بطانة الجهاز التنفسي متهيجة وملتهبة، وفي بعض الحالات النادرة، يمكن أن تؤثر عدوى الفيروس أيضًا على الحويصلات الهوائية.

يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على أي شخص - بغض النظر عن عمره أو جنسه أو أي شيء آخر، ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات أن بعض كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أخرى مثل أمراض القلب والسرطان والسكري قد يكون لديهم أعراض أكثر خطورة مقارنة بالآخرين.

نصائح لمساعدة الرئة على الشفاء من كورونا

-تمارين التنفس التي تقوم فيها بتوسيع رئتيك يمكن أن تساعد رئتيك على التحسن بسرعة.

-راقب مستوى تشبع الأكسجين لديك من خلال استخدم مقياس التأكسج لقراءة مستوى الأكسجين لديك، وتذكر يجب أن يكون دائمًا بين 94-100.

-افحص مستوى الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء بجسمك في الدم لضمان التدفق غير المقيد من وإلى الرئتين.

-مارس تمارين الجري الخفيف أو المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة، فقد تساعد هذه رئتيك على العمل بشكل أفضل.

-نصيحة أخرى مهمة لمساعدة رئتيك هي الحفاظ على نظام غذائي جيد، قم بتضمين المزيد من الموز والتفاح والطماطم والعنب (الفواكه والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة) في نظامك الغذائي.