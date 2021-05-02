إصابة مبعوثة "الصحة العالمية" في ليبيا بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيبت رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية فى ليبيا إليزابيث هوف، الأحد، بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مكتب المنظمة بأن إليزابيث أجرت اختبار "PCR" الخاص بـ(كوفيد-19) وكانت النتيجة إيجابية، مشيرا إلى أنها كانت قد تلقت أخيرًا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

وأضافت المنظمة، عبر موقعها، أن هوف حاليًا لا تعاني أي أعراض وتمضي فترة العزل الذاتي المنزلي لمدة أسبوعين.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومواصلة اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وأعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 363 إصابة جديدة بكورونا، و10 حالات وفاة، وشفاء 525 شخصًا، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 223 إصابة و410 حالات شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 177 ألفاً و871 شخصاً، بينهم 11 ألفاً و116 حالة نشطة، وتوفي 3039 شخصاً.