لمرضى النقرس … احذروا تناول هذا الطعام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - مايو - 2021 6:28 مساءً

النقرس هو شكل شائع ومعقد من التهاب المفاصل والذي يمكن أن يؤثر على أي شخص. ويتسم بالشعور بنوبات مفاجئة وشديدة من الألم، والتورم، والاحمرار في المفاصل، وغالباً ما يكون المفصل عند قاعدة إصبع القدم الكبير.

وفي هذا السياق، قالت خبيرة التغذية الألمانية كريستينا إيسر إن نبات الهليون قد يضر مرضى النقرس، حيث إنه يحتوي على مادة “البيورين”، التي يقوم الجسم بتفكيكها إلى حمض اليوريك، الذي يتسبب بدوره في ظهور المتاعب لدى مرضى النقرس مثل آلام المفاصل.

وأضافت إيسر أن هذا لا يعني أنه يتعين على مرضى النقرس الاستغناء التام عن الهليون، حيث ينبغي تناوله بكمية لا تزيد عن 200 غرام.

جدير بالذكر أن نبات الهليون يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث إنه قليل السعرات الحرارية بفضل محتواه العالي من الماء، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، وبالتالي فهو يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد الهليون كنزاً من المعادن والفيتامينات، حيث إنه يزخر بفيتامين B و C و E والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور.