الكشف عن سبب مفاجئ لزيادة الوزن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

من اهم المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الحالية هي الزيادة في الوزن، لذلك نجد ان العديد من الأشخاص سواء من الذكور او الاناث يبحثون عن حلول او وصفات لإنقاص او تخفيف الوزن دون البحث في أسباب ذلك ومحاولة إنقاص الوزن بشكل سريع تجنبا للأمراض العديدة التي تسببها الزيادة المفرطة في الوزن.

لفتت طبيبة التغذية الروسية، أولغا شميليوفا، إلى أن التناول غير المحدود للتوت قد يسبب زيادة الوزن.

وقالت الطبيبة في حديثها لقناة “فيزدا” الروسية: “إذا يوجد هناك خطر لزيادة الوزن فيجب الإشراف بشدة على كمية التوت، لأن زيادة الوزن بسبب تناولها أمر ممكن، لأن ثمرة التوت لها سعرات حرارية عالية”.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن فاكهة التوت مصدر للفيتامينات والمعادن، ويمكن تناولها بأمان دون أي قيود، في حال عدم وجود وزن زائد.

وأكدت الطبيبة أيضا أن أي مواد غذائية قد تسبب زيادة الوزن في حال اتباع نظام غذائي غير لائق ونشاط بدني منخفض.