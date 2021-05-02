شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علامات تؤكد استمرار تأثير كورونا على جسمك بعد التعافى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر بعض أعراض كورونا بعد فترة طويلة من التعافى، ويعانى المتعافون في هذه الفترة من بعض الأضرار الدائمة في الرئتين أو القلب أو الكلى أو الدماغ، كما يستمرون في الشعور بأعراض طويلة الأمد على الرغم من عدم وجود تلف يمكن اكتشافه بهذه الأعضاء، حسبما ذكر موقع تايمز أوف انديا.

وفقًا للدكتور جون بروكس كبير المسؤولين الطبيين لمراكز السيطرة على الأمراض والوقايه منها CDC ، فإن اعراض كورونا الممتدة لا تزال غير مفهومة جيدًا من قبل خبراء الصحة، قائلا: "إذا كانت لديك أعراض لم تكن تعاني منها من قبل، شيء جديد بعد كورونا مثل ألم في الصدر، وصعوبة في التنفس فهذه هى الآثار الممتدة للفيروس بالجسم".

آثار كورونا طويلة الأمد

آلام الصدر: كورونا يؤثر سلبًا على المسالك التنفسية ويؤثر على صحة الرئة، يعتقد الخبراء أن ألم الصدر قد يكون من الأعراض المزمنة، ويمكن أن يكون الانزعاج في الصدر المصحوب بألم خفيف أيضًا من الأعراض الشديدة لـفيروس كورونا، والذي يستمر في الرحلات الطويلة حتى بعد الشفاء.

صعوبة في التنفس: يعد ضيق التنفس من الأعراض الشائعة بعد التعافى من كورونا وفقًا لطبيب CDC. في حين أن كوفيد 19 هو مرض تنفسي، إلا أنه قد يجعل من الصعب جدًا على المرضى التنفس بسلاسة، ومع ذلك يمكن أن يستمر أيضًا في المرضى الذين تعافوا بالفعل.

ضباب الدماغ: غالبًا ما أبلغ المرضى عن علامات الضباب الدماغي أو الارتباك العقلي ، مما يجعله حالة مهمة في قائمة الأعراض الطويلة الشائعة لكورونا، حيث أبلغ العديد من الأشخاص الذين تعافوا من كورونا عن شعورهم بالارتباك، وفقدان الذاكرة على المدى القصير، وعدم القدرة على التركيز، أو الشعور بشكل مختلف عما كانوا عليه قبل الإصابة بالعدوى.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا؟

كبار السن والنساء والأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم مخاطر أكبر للإصابة بـفيروس كورونا لفترة طويلة.