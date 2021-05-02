صحة ورشاقة

لمدة 8 أشهر.. لقاح روسي جديد يعطي مناعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

كشف المدير العام لمركز «تشوماكوف» العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، أيدار إيشموخاميتوف، عن مدة فاعلية المناعة بعد تلقي اللقاح الروسي الثالث «كوفيفاك».

 

وقال المدير العام في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن المناعة ضد كوفيد-19 تستمر حوالي ثمانية أشهر بعد التطعيم بلقاح كوفيفاك. وتقدر نسبة فاعلية اللقاح المناعية بـ 85%.

 

وأضاف: بحسب خبرتنا تقدر الفاعلية بحوالي ثمانية أشهر. ويتم إنتاج الأجسام المضادة ببطء نوعًا ما، هذا لقاح خفيف. يظهر بحثنا أن المناعة الخلوية تتشكل في هذه الحالة أيضا.

 

ويعد لقاح «كوفيفاك» هو الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية. وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس يوم في 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح «سبوتنيك V».

 

وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل «إيبي فاك كورونا»، ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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