تعرف على ما يحدث لجسم الصائم عند تناول البيض

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 دقائق

يعد البيض غذاء صحي ولذيذ يمكن تناوله في العديد من الأشكال، مسلوقا ومقليا وعجة (أومليت)، وأيضا يدخل في العديد من الوصفات مثل الشكشوكة ومفركة البيض بالبطاطا و”الجظ مظ” وغيرها، فماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على البيض؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البيض؟

البيض غذاء غني بالبروتين، وهو يساعد على الشعور بالشبع، كما أنه يزود الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية من الدهون التي يحتويها.

البيض مصدر ممتاز للبروتين، ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، مما يعني أنه مصدر بروتين كامل.

يوفر البيض العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين دي (D) والزنك والكالسيوم وفيتامينات بي (B)، مثل الريبوفلافين (riboflavin) وفيتامين بي 2 (B2) وفيتامين بي 12 (B12).

إذا تناولت البيض على الإفطار، فاحرص على تناول المسلوق، أو اقليه بكمية قليلة جدا من زيت الزيتون. لأن قلي البيض بكمية كبيرة من الزيت أو الزبدة يزيد من السعرات الحرارية التي فيه.

عادة ما يؤكل البيض مع الخبز، وعندها عليك الانتباه أيضا إلى كمية الخبز، لأنه كربوهيدرات، خاصة إذا كنت تعاني من السكري.

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول أو الدهنيات أو لديك مشاكل في الشرايين، عليك الانتباه إلى أن بيضة واحدة تحتوي على قرابة 200 مليغرام من الكوليسترول، وهو أكثر من نصف الحد الأقصى الموصى بتناوله يوميا وهو 300 مليغرام. استشر طبيبك بشأن الكمية المسموحة لك تناولها من البيض.

يجب التأكد من طهي البيض جيدا حتى يجف، ومن الخطأ تناول النيء أو غير المطهي جيدا بسبب خطر التسمم.