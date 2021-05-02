شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث لجسمك عند تناول «التمور» بصورة منتظمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت الطبيبة الروسية تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية الغدد الصماء، تأثير التمور في الجسم عند تناولها بصورة منتظمة.

ووفقا للطبيبة بوتشاروفا، فإنه يجب تناول التمور باعتدال، كأي مادة غذائية محتوية على السكر، ويمكن للشخص السليم أن يتناول عشر تمرات في اليوم.

وأضافت الخبيرة : “للتمور مؤشر أنسولين مرتفع أعلى من 100، وهذا أعلى من الآيس كريم الذي يباع في المتاجر، كما أن تناول كمية كبيرة من سكر الفركتوز يسبب انتفاخ البطن ويهيج الأمعاء ويمكن أن يسبب الإسهال، ومن الأفضل لكل من يعاني من السكري أو قرحة المعدة استبعاد التمور من نظامه الغذائي”، بحسب “روسيا اليوم”.

ونصحت كل من يتبع حمية غذائية معينة، بعدم تناول أكثر من 3-5 تمرات في اليوم، لأن 100 غرام من التمور تحتوي على حوالي 280 سعرة حرارية، ومع ذلك فإن التمور مادة غذائية مفيدة وبديلا صحيا للحلوى، لأنها غنية بالألياف الغذائية التي تخلق شعورا بالشبع.

وأشارت إلى أن التمور تحتوي على عناصر المنجنيز والبوتاسيوم والنحاس والكالسيوم وفيتامين B6، أي أن التمور يمكن أن تؤثر إيجابياً في مستوى ضغط الدم والجهاز العصبي والقدرات الفكرية وعملية تكون الدم.