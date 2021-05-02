إنفوجراف.. نصائح لمريض قرحة المعدة في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتحير مريض قرحة المعدة بشأن طبيعة الأطعمة التي يفطر عليها بعد صوم نهار طويل، خاصة أن جهازه الهضمي غير مؤهل لتناول أغلب أكلات رمضان.

ومن الضروري أن يتابع مريض قرحة المعدة مع الطبيب المعالج قبل بدء شهر رمضان الكريم؛ لمعرفة مواعيد الأدوية وطبيعة الأكلات التي يفضل الابتعاد عنها.



وقدمت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة في مصر، مجموعة من النصائح لطبيعة الأطعمة التي يجب أن يتناولها المصاب بقرحة المعدة أو يتجنبها في رمضان، نتعرف عليها في الإنفوجراف التالي:



