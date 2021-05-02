«الصيدلي خيارك الأول دائماً».. برنامج الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة لتطوير المهنة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «الصيدلي خيارك الأول دائمًا» يدشن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة برنامجاً لتطوير مهنة الصيدلة في مصر، ويهدف الاتحاد دائما لرفع مستوى وكفاءة طلبة الصيدلة وتجهيزهم لسوق العمل ولخدمة المجتمع وتطوير مهنة الصيدلة بشكل عام، ولذلك قاموا بالتخطيط لإنشاء برنامج متعدد المراحل سيكون تأثيره على المهنة استثنائياً.

يهدف البرنامج لتطوير من الصيدلة بشكل مباشر من خلال العمل على مشاكل وصعوبات المهنة في مصر وبشكل غير مباشر من خلال تطوير وتدريب طلاب الصيدلة على مهارات ومعلومات الصيدلة المجتمعية، ويُطَبق البرنامج من خلال أكثر من 37 جامعة حكومية وخاصة ويستهدف فئات مختلفة من المجتمع: طلاب الصيدلة، والصيادلة العاملين بالمجال، والمجتمع ككل.

وليحقق البرنامج أهدافه على فئات المجتمع المختلفة سيكون مقسماً على ثلاثة مراحل:

- المرحلة الأولى: تدريب وتطوير طلاب الصيدلة على موضوعات علمية ومهارات متعددة ضرورية لعملهم كصيادلة وهي كالآتي:

إرشاد المرضى وقراءة الوصفات الطبية

الإسعافات الأولية والحالات الطبية الطارئة

الـ OTC

التعامل مع الوصفات الطبية

مشاكل الجهاز الهضمي

مشاكل الجهاز التنفسي

- المرحلة الثانية: حملات توعوية كبرى والتي تعمل على التعريف بدور الصيدلي فالمجتمع وأنه اختيار المريض الأول، والتعريف بدوره خلال الجائحة العالمية وأهميته، كما تتضمن الحملات مجموعة من الموضوعات العلمية التي قد تفيد المجتمع من مَن ليس لديهم معرفة طبية مثل الفرق بين بديل الدواء وشبيهه.

- المرحلة الثالثة: العمل على مشاكل المهنة بشكل مباشر من خلال جمع استطلاعات رأي عن مشاكل المهنة من أكثر من 4500 طالب 2250 صيدلية و4500 شخص، ومن ثم عرض إحصائيات دقيقة وواسعة المدى على صناع القرار من أصحاب الشركات والمؤسسات المتبنية للمجال في مصر وذلك للعمل على المشكلات وحلها.

الجدير بالذكر أن هاشتاج «الصيدلي اختيارك الأول دائماً» الخاص بالحملة كان الرقم واحد في قائمة الأكثر تدولاً في مصر على موقع «تويتر» يوم 1 مايو ما يدل على انتشار الحملة وتأثيرها الواسع.