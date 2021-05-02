شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى السكرى المصابون بكورونا يعانون من تقلبات الجلوكوز .. متى تتصل بطبيبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت العديد من الدراسات أن فيروس كورونا، قد يكون أكثر تأثيرًا على مرضى السكري، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات أسوأ إذا أصيبوا بالفيروس، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من مرض السكري، لكن لماذا يكون مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا الشديدة، أحد الأسباب هو أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يضعف دفاعات جهاز المناعة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير خبراء الصحة وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite" إلى أن الفيروس قد ينتشر في بيئة ترتفع فيها نسبة الجلوكوز في الدم ويزيد أيضًا الالتهاب أو التورم الداخلي لدى مرضى السكري، ما قد يجعل التعافي من المرض أكثر صعوبة.



مرضى السكر

ومع استمرار الباحثين في استكشاف تأثير فيروس كورونا على مرضى السكري ، كشفت دراسة استقصائية أن أكثر من ثلاثة أرباع مرضى السكري يعانون من تقلبات في مستوى السكر في الدم بعد تشخيص إصابتهم بـ فيروس كورونا.

وشملت الدراسة التي أجرتها منصة إدارة مرض السكري بالهند BeatO "" 800 شخص مصاب بداء السكري ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد، وفي الأشهر الثلاثة اللاحقة التي أعقبت تقرير كورونا الإيجابي، زادت مستويات الجلوكوز في الدم لدى العديد من الأشخاص بنسبة 28٪ تقريبًا في الشهر الأول، و17٪ في الشهر الثاني ، و11٪ في الشهر الثالث، وعانى ما يقرب من 62 % منهم من تغير في وزنهم وأبلغ حوالي 37 % عن تقلبات في مستوى ضغط الدم لديهم.

ويعد الضعف وآلام الجسم والإرهاق من المشكلات الشائعة الأخرى التي يعاني منها مرضى السكري خلال فترة التعافي من فيروس كورونا.

وقال Mudit Sabharwal ، استشاري السكري ورئيس الشؤون الطبية BeatO "إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم متقلبًا وخرج عن السيطرة أو كنت تعاني من نقص السكر في الدم ، فاتصل بطبيبك للحصول على المحتاجين".

مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم بشكل متكرر، وخاصة أولئك الذين يتناولون الأنسولين أو الأدوية مثل السلفونيل يوريا.

إذا لاحظت أي أعراض للحماض الكيتوني السكري مثل زيادة العطش والغثيان وآلام البطن والتعب الشديد ورائحة الفم الكريهة تحدث إلى طبيبك على الفور.

حافظ على رطوبتك جيدًا لأن أي عدوى يمكن أن تزيد من مستويات الجلوكوز في الدم ، مما قد يزيد من حاجة جسمك إلى السوائل.

كل جيدا وتجنب الصيام.

احصل على قسط كافٍ من النوم ومارس الرياضة بانتظام لتعزيز مناعتك.

تأكد من أن لديك ما يكفي من أدوية مرض السكري الخاصة بك في حال اضطررت إلى الحجر الصحي.

تناول حلوى أوعصير وما إلى ذلك في حالة انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم فجأة واتصل بطبيبك.

نصائح لمرضى السكري حال الإصابة بفيروس كورونا

يمكن أن يسبب كورونا مجموعة واسعة من الأعراض ، تتراوح من الأعراض الخفيفة إلى المرض الشديد، تشمل الأعراض المحتملة لـ فيروس كورونا الحمى والسعال وضيق التنفس أو صعوبة التنفس والإرهاق وآلام العضلات أو الجسم والصداع وفقدان الذوق أو الشم والتهاب الحلق والاحتقان أو سيلان الأنف والغثيان أو القيء والإسهال وما إلى ذلك.