وزير الصحة الماليزي يؤكد أن بلاده رصدت أول إصابة بسلالة شديدة العدوى من كورونا

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

قال وزير الصحة الماليزي أدهم بابا، الأحد، إن بلاده رصدت أول إصابة بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد ظهرت بالأساس في الهند.



يأتي ذلك بعد أيام من فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة من هناك.

وأضاف أن السلالة المتحورة المعروفة باسم (بي.617.1) رصدت لدى مواطن هندي تم فحصه في مطار كوالالمبور الدولي.

ولم يذكر الوزير متى تم رصد الإصابة.

ووصفت منظمة الصحة العالمية السلالة الهندية بأنها "تستحق الاهتمام" بما يشير إلى أنها ربما تحورت بصورة تجعل المرض أكثر قدرة على الانتشار أو يسبب أعراضا حادة أو أن اللقاحات قد لا تقي منه.

وقال أدهم "ننصح المواطنين بالتزام الهدوء... كل جهود الصحة العامة ستستمر من أجل كسر حلقة العدوى وضمان السلامة العامة".

وتواجه ماليزيا ارتفاعا في حالات الإصابة بالمرض، وحظرت، الأربعاء، الرحلات الجوية من وإلى الهند ومنعت المسافرين من أي وجهة هندية من دخول البلاد لمنع انتشار السلالة الجديدة.

وأطلقت ماليزيا في فبراير/شباط الماضي برنامجا للتحصين والوقاية من "كوفيد-19" على مستوى البلاد بهدف إعطاء اللقاح لثمانين بالمئة من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة خلال عام.

وأعلنت ماليزيا تسجيل 3418 إصابة جديدة بالمرض مما رفع إجمالي الحالات حتى الآن إلى 415012 فيما بلغت الوفيات 1500.