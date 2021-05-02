إنفوجراف.. أغذية تحتاج إليها عند بلوغ الستين‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتاج كل مرحلة من عمر الإنسان لنظام غذائي خاص، لضمان صحة وسلامة الجسم من مختلف الأمراض المحتملة.

وتستوجب مرحلة بلوغ سن الستين مرحلة تتطلب من الاهتمام بالنظام الغذائي.

ويؤكد الأطباء ضرورة تناول الغذاء المناسب في هذه المرحلة من عمر الإنسان حتى يفي باحتياجات الجسم دون زيادة أو نقصان وبهذا فهي تسهم إلى حد كبير في محاربة العديد من الأمراض التي يتعرض لها كبار السن وكذلك السيطرة على بعض الأمراض المزمنة ( السكري، الضغط ) إن وجدت، إضافة إلى محاربة الشيخوخة والعمل على تأخيرها.

يوضح الإنفوجراف التالي أبرز الأغذية التي يحتاج إليها الجسم عند بلوغ الستين: