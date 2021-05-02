صحة ورشاقة

لتجنب العطش أثناء الصيام.. إليك نصائح علمية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - إذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالعطش الشديد أثناء الصيام في شهر رمضان، فقد لا يعود ذلك لقلة شربك للماء فقط، بل قد يكون أيضاً بسبب الأطعمة التي تتناولها. وقد يسبب الجفاف الصداع، والتعب، وصعوبة التركيز.

في هذا السياق شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، على تويتر، بعض النصائح التي تساعد على تجنب العطش أثناء الصيام.

ونصحت "صحة جدة" الأشخاص بالإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار.

كما وجهت بتجنب الأطعمة المالحة، والمتبلة، والوجبات السريعة.

إلى ذلك شددت على تجنب مصادر الكافيين قبل فترة الإمساك مثل الشاي والقهوة.

ونصحت بتجنب الحلويات مثل الكعك، والكنافة، وغيرها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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