وصفات لذيذة لحرق الدهون في محيط الخصر

بيروت - نادين محمد - معظم الاطباء لا يشجعون على تناول العصائر لأنها غنية بالسعرات الحرارية. بدلا من ذلك، فان الخيار الصحي هو تناول وجبة متوازنة غنية بالالياف. ومع ذلك، تعتبر العصائر بديلا رائعا إذا كانت صحية ومحدودة السكر.

في حالة اتباع حمية لتفتيت الدهون الزائدة نكون بحاجة إلى وجبات “سناك” لذيذة وصحي يساعد على تفتيت الدهون و إنقاص الوزن، وهذا يمكنن بساطة تحقيقه من خلال وصفات تعتمد على أطعمة غنية بالألياف تحفز قدرة الجسم على حرق الدهون، وخاصة دهون الخصر.



1-عصير الأفوكادو والجريب فروت

هذا العصير فعال وصحي للغاية لحرق الدهون المختزنة في الجسم، وخاصة في البطن والخصر، ويُعرف هذا المشروب بحارق الدهون بسبب فعاليته. يتم مزج المكونات الموجودة في هذا العصير معًا للمساعدة في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون، لأنه يتميز بمكونات معززة للأيض مثل الشاي الأخضر وفلفل حريف والأفوكادو والفواكه والخضار الغنية بالألياف لإبقائكِ في حالة شبع لساعات.



المكونات:

أوراق السبانخ

أوراق النعناع

كرفس

شاي أخضر

جريب فروت

قطع الأناناس

أفوكادو

فلفل حريف

تمزج جميع المكونات داخل الخلاط حتى يتحول إلى مشروب سهل التناول. ينصح بتناوله على الإفطار أو قبل العشاء.



2- مشروب الجريب فروت وعصير الأناناس.



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هذا عصير لذيذ ومليئ بالفيتامينات والمواد المغذية الأساسية. يتمتع كل من الجريب فروت والأناناس بخصائص تساعد على حرق الدهون والتمثيل الغذائي ، لذلك فهو مثالي لتناوله عند محاولة إنقاص الوزن وحرق الدهون.

المكونات:

عصير البرتقال

الجريب فروت الأحمر

أناناس مجمد أو طازج

الفراولة المجمدة أو الطازجة

الزبادي

مكعبات الثلج

قومي بمزج المكونات بكميات متساوية تكون كوب كبير من العصير السائل، وقومي بتناوله كوجبة بديلة للعشاء.



3- مشروب التوت والشاي الأخضر

يعتمد هذا المشروب على قوة الشاي الأخضر المعززة لعملية التمثيل الغذائي والتي تساعد على تفتيت الدهون، خاصة من محيط الخصر. يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تساعد في علاج كثير من الأمراض. يحتوي هذا المشروب على الشوفان الذي يشعركِ بالشبع.

المكونات:

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شاي أخضر

الزبادي قليل الدسم

الشوفان

موز

التوت

عصير الأفوكادو

تخلط المكونات بكميات متساوية أو حسب القوام المطلوب الذي يسهل تناوله. يمكنكِ تناوله في أي وقت، خاصة عند الشعور بالجوع الشديد.



