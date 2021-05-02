وصفات ونصائح للتخلص من دهون البطن والأرداف

بيروت - نادين محمد - تلجأ المرأة إلى الحمية والأنظمة الغذائية القاسية؛ لحرق دهون البطن والأرداف، والتي تختفي نتائجها سريعاً، لذا نقدم لكِ عزيزتي في هذا المقال وصفات مضمونة؛ للحصول على جسم مشدود، وبطن منحوت، من دون تجويع نفسك، وهو حلم ترغب كل امرأة في تحقيقه، لذا يمكنكِ تحقيق ذلك من خلال الوصفات التالية.



• تناول الطعام ببطء:



من الضروري تناول الطعام ببطء، وعليكِ الأكل بمعدل 20 دقيقة فقط في الوجبة، وهي من أفضل العادات التي تعمل على إنقاص الوزن.

• تصغير حجم الطبق:



تصغير حجم الطبق يجعلك تأكلين أقل، ويعطيكِ انطباعاً بأن الطعام كثير، وستشبعين بمجرد انتهائك منه.

• تناول الخضراوات



احرصي على تناول ثلاثة أنواع من الخضراوات، ومن الممكن تناول الفاكهة أيضاً قبل العشاء.

• تناول الشاي الأخضر:



تزداد عملية حرق السعرات الحرارية بعد استخدام الشاي الأخضر، فهو مشروب جيد به عدد قليل من السعرات الحرارية.

• تناول الليمون:



تناولي كوباً من عصير الليمون قبل العشاء.

• الابتعاد عن الأطعمة السريعة:



احرصي على تناول الطعام في المنزل، وحاولي الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة.

■ وصفة الثوم والعسل وزيت الزيتون للتخلص من الدهون الزائدة



• المكونات:

فص ثوم.

ملعقة من العسل.

ملعقة زيت الزيتون.

• طريقة التحضير والاستخدام:

افرمي فص الثوم، ثم ضعي العسل وزيت الزيتون.

امزجي الخليط جيداً.

تناولي ملعقة منه قبل الذهاب إلى النوم مباشرة.

■ وصفة بذور الكتان والعسل لحرق الدهون العنيدة



• المكونات:

كوب ماء مغلي.

ملعقة مطحون النعناع.

ملعقة قرفة.

ملعقة بذور الكتان.

عصير ليمونة.

ربع ملعقة عسل.

• طريقة التحضير والاستخدام:

أحضري كوب الماء المغلي، وضعي بداخله المكونات السابقة.

اتركي المكونات تتفاعل مع بعضها لمدة ربع ساعة.

تناولي المشروب قبل الأكل بنصف ساعة.

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