وصفة ماء الخيار لحرق الدهون وازالة الكرش

بيروت - نادين محمد - يحتوي كل 100 غ من الخيار على 13 سعرة حرارية فقط. لذا يمكن إضافة هذا النوع من الخضار إلى كل حمية تهدف إلى حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد. فهو يتمتع بخصائص منظفة كما أنه يزود الجسم بالألياف التي تعزّز عمليتيّ الأيض والهضم ويساعد على الشعور بالشبع ويحدّ من الرغبة في تناول كمية كبيرة من الطعام. لكن للحصول على نتيجة أفضل ينصح بتحضير وصفة ماء الخيار.

ماء الخيار لحرق الدهون

إذا كنت تريدين خسارة الوزن خلال وقت قصير وبسهولة، من المفيد أن تضيفي ماء الخيار إلى نظامك الغذائي لأنه يرطب جسمك ويساعده على التخلص من الدهون وعلى منع احتباس الماء داخله. كما أنه يمكّنك من التخلص من الكرش ومن الشعور بالارتياح.

ولتحضري هذا الماء تحتاجين إلى: حبة كبيرة من الخيار، ليتر من الماء، عصير حبتيّ ليمون وملعقة وسط من الزنجبيل المبشور.

وبعد ذلك عليك أن تقومي بهذه الخطوات الضرورية:

-ضعي الخيار المغسول والمقشر والمقطع مع عصير الليمون والماء والزنجبيل في الخلاط.

- إمزجي المكونات جيداً إلى أن تحصلي على مزيج منسجم.

من الأفضل أن تتناولي كوباً من هذا المشروب في الصباح وعلى معدة فارغة في الصباح.

كما يمكنك أن تشربي الكمية المتبقية منه خلال النهار وقبل 30 دقيقة من تناول وجباتك الرئيسية.

ما لا تعرفينه عن الخيار

يحتوي الخيار في 97% منه على الماء وهو أحد أنواع الخضار الخفيفة. كما أنه لا يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية. لذا يعتبر حليفاً لك في حال كنت تريدين خسارة وزنك.

لا يسبب تناول كمية كبيرة من الخيار اكتساب الوزن الزائد لأنه خال من الدهون. كما أنه يساعد على الشعور بالشبع بسبب غناه بالألياف. لذا يمكنك تناوله كلما شعرت بالشبع بدلاً من السكاكر والمكسرات المقلية.

يساعد تناول الخيار أيضاً على تعزيز عملية المرور المعوي وعلى محاربة الإمساك والحد من الالتهابات المعوية ومن الشعور بالانتفاخ. إذاً اعتمدي عليه ومارسي الرياضة واتبعي نظام حياة صحياً في الوقت نفسه.





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