استشاري يجيب .. هل تكفي جرعة واحدة من لقاح الكورونا  

بيروت - نادين محمد -

بعد تفشي إصابات فيروس كورونا تزايدت التساؤلات هل تكفي جرعة واحدة من اللقاح لحماية الأشخاص من الإصابة.

أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه لا يفضل تلقي جرعة واحدة للقاح كورونا؛ لأن ذلك لا يكسب الشخص المناعة المرجوة من اللقاحات.

لفت أنه في دراستين على اختبارات للفيروس شملت 370 ألف شخص من سكان بريطانيا لدراسة فعالية اللقاحات المستخدمة في بريطانيا للحماية من كوفيد-19 .

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في الدراسة الأولى، كان الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة من سلالة الفيروس المتحورة قد تراجعت الإصابات لديهم، والمصحوبة بأعراض بنسبة 74 %، بعد ثلاثة أسابيع من تلقي اللقاح، بينما تراجعت الإصابات التي لم يتم الإبلاغ عنها بنسبة 57 % للذين تلقوا جرعة ثانية من لقاح "فايزر"، وهم الأقل عرضة للإصابة بنسبة 90%.

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لفت إلى أن الحماية التي يوفرها تلقي الجرعة الأولى من اللقاح تدعم القرار بتمديد الفترة بين الجرعتين الأولى والثانية إلى 12 أسبوعاً، وهو الأمر الذي يسمح بتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس بالجرعة الأولى، وتقليل حالات دخول المستشفيات والوفيات.

اللقاحات أمل البشرية، وتنقذ الحياة.

أشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه كلما زاد عدد السلالات المتحورة احتجنا إلى تعزيز جرعات إضافية للقاح خاصة لو أصبحت الكورونا موسمية مثل الإنفلونزا.

وغالباً سيتم مزج لقاح الكورونا مع لقاح الإنفلونزا.

في النهاية قد أثبت لقاح (سينوفارم) الصيني فاعلية في التجارب الإكلينيكية تصل إلى 89% في إنتاج أجسام مضادة، و99% حماية من الإصابة، و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة.

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