شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للآباء لرعاية الأطفال "المبتسرين" حديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يولد الأطفال عادة بعد فترة حمل تبلغ 40 أسبوعًا أو 280 يومًا ومع ذلك، هناك حالات يتم فيها ولادة الأطفال قبل إتمام 37 أسبوعًا من الحمل، يطلق على هؤلاء الأطفال اسم الأطفال المبتسرين لأنهم يولدون قبل انتهاء فترة الحمل، يحتاج الأطفال عمومًا إلى الرعاية، ومع ذلك، يحتاج الأطفال الخدج إلى مزيد من الاهتمام والحذر، وفى خلال التقرير التالى نقدم نصائح الأبوة والأمومة للأطفال حديثى الولادة، وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية للأطفال الخدج اتباعها للحفاظ على صحة الطفل المبتسر، فيما يلي بعضا منها وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

درجة الحرارة

يجب الحفاظ على مستوى الحرارة في المنزل لراحة الطفل المبتسر، يمكن تحقيق ذلك بإبقاء الطفل تحت طبقات من الملابس وبطانية، احرصي على إبقاء الطفل دافئًا خاصة بعد الاستحمام وأثناء تغيير الملابس، احرصي على عدم زيادة الحرارة إلى مستويات قد تسبب إزعاجًا للطفل.



درجة الحرارة

الاستحمام

بشكل عام، جلد الأطفال الخدج جاف وحساس، يجب أن يستحم كل ثلاثة أيام، ومع ذلك، إذا كان الطفل يتعرق كثيرًا، فيمكن تحميمه كل يومين، يجب على الآباء استخدام الماء العادي فقط في الأسابيع القليلة الأولى، تأكد من أن الماء فاتر يمكنك التحقق من ذلك عن طريق غمس كوعك فيه.



الاستحمام

النوم

غالبًا ما يضطر الآباء الجدد إلى التكيف مع أنماط نوم الأطفال حديثي الولادة، عادة ما ينام الأطفال الخدج لفترة أطول من الأطفال الذين يولدون بعد إكمال الحمل.



النوم

التغذية

متطلبات تغذية الأطفال حديثى الولادة المبتسرين أكثر بكثير من الأطفال الآخرين.



التغذية

مقاومة العدوى

بعد خروجهم من المستشفى، يزداد خطر العدوى عند الأطفال حديثى الولادة (الخدج)، ويجب على الوالدين استشارة الطبيب والتأكد من أن الطفل قد تلقى جميع التطعيمات المطلوبة، يجب على الوالدين أيضًا أخذ الأدوية الوقائية معهم وإعطائها للطفل بالتشاور مع الطبيب.