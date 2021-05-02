الهند تتسلم أول 150 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

تسلمت الهند أول 150 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي، وصرح ديباك سابرا، الرئيس التنفيذي للمكونات الدوائية النشطة والخدمات في مختبرات دكتور ريديز، التي ستوزع الجرعات، في بيان اليوم السبت، بأن شحنة اللقاح وصلت من روسيا إلى حيدر أباد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

