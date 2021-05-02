صحة ورشاقة

الهند تتسلم أول 150 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

تسلمت الهند أول 150 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي، وصرح ديباك سابرا، الرئيس التنفيذي للمكونات الدوائية النشطة والخدمات في مختبرات دكتور ريديز، التي ستوزع الجرعات، في بيان اليوم السبت، بأن شحنة اللقاح وصلت من روسيا إلى حيدر أباد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

 

وذكر سابرا: "سيخضع طرح الشحنة للتصاريح اللازمة، التي سيتم إنهاء إجراءاتها خلال الأيام القليلة المقبلة".

 

وسيتم استخدام الكمية الأولية كجرعات إرشادية لضبط سلسلة التوريد.

 

وأشار سابرا إلى أن المزيد من الشحنات ستصل "في الأسابيع القليلة المقبلة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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