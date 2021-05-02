شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أبرز أسباب الإصابة بجلطات القلب في مرحلة الشباب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من عدة أشياء تتسبب في حدوث جلطات القلب في مرحلة الشباب.
وأوضح النمر أن أبرز هذه الأسباب هي ارتفاع الكلسترول، وعدم التحكم بالسكري، وكذلك عدم التحكم بالضغط، والتوتر النفسي والاجتماعي، وقلة الرياضة، وقلة تناول الخضراوات.
وأشار النمر إلى أن التدخين، وتعاطي المخدرات بأنواعها، أيضاً من ضمن أسباب الإصابة بجلطات القلب.
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