أنشطة ممتعة وجذابة في عيد الفطر للأطفال

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مايو 2021 10:34 صباحاً - لا زالت الأم نيفين شريم مع طفليها " يحيى ولبانة" يمتعوننا بالأنشطة الفنية الجميلة والجذابة في كل مناسبة، وبمناسبة عيد الفطر السعيد قرروا أن يقدموا لنا مجموعة من أنشطة العيد ومن خلال موقعهم الإلكتروني https://www.shremarts.com/، فكوني معنا.
صناديق هدايا العيد
الأدوات المطلوبة
طباعة صور البترونة المرفقة
حلوى والعاب صغيرة للاطفال
مقص
لاصق
خرز (حسب الرغبة)
الخطوات
- قومي بطباعة الرسم المرفق على ورق A4
- قص الخطوط المتصلة على البترونة
- ثني الخطوط المتقطعة
- ثم قومي بلصق الصندوق
- ويتم تزيينه بالخرز
بالونات العيد
الأدوات
صورة بحاجة للطباعة
بالونات للأطفال
مقص
الخطوات
طباعة الصورة المرفقة على ورق A4.
قص الشكل.
قص الخطوط الداخلية لتكوين فتحة البالون.
ثم ندخل البالون في الفتحة.
علب للكب كيك
صورة للطباعة
حلوى وألعاب صغيرة للاطفال
مقص
لاصق
خرز (حسب الرغبة)
الطريقة
طباعة الصورة المرفقة على ورق A4
للحصول على صندوق كبير الحجم يمكن طباعة نفس الصورة على ورق A3
قص الخطوط المتصلة على البترونة
ثني الخطوط المتقطعة
قومي بلصق جوانب الصندوق
تعبئة القاعدة بالحلوى
قومي بلصق الجزء الأعلى للكب كيك.
تزين بالخرز