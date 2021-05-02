أنشطة ممتعة وجذابة في عيد الفطر للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مايو 2021 10:34 صباحاً - لا زالت الأم نيفين شريم مع طفليها " يحيى ولبانة" يمتعوننا بالأنشطة الفنية الجميلة والجذابة في كل مناسبة، وبمناسبة عيد الفطر السعيد قرروا أن يقدموا لنا مجموعة من أنشطة العيد ومن خلال موقعهم الإلكتروني https://www.shremarts.com/، فكوني معنا.

صناديق هدايا العيد

الصناديق للهدايا

الأدوات المطلوبة

قومي بطباعة هذا الشكل

طباعة صور البترونة المرفقة

حلوى والعاب صغيرة للاطفال

مقص

لاصق

خرز (حسب الرغبة)

الخطوات

قومي بطباعة الرسم المرفق على ورق A4

قص الخطوط المتصلة على البترونة

ثني الخطوط المتقطعة

ثم قومي بلصق الصندوق

ويتم تزيينه بالخرز

​بالونات العيد