تحذير من هذا العلاج الفعّال لـحب الشباب … اتبعوا التوصيات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 8 دقائق

يعتبر حب الشباب من الأمور المزعجة جدا، خصوصا لدى ظهوره في الوجه، ما يجعل البحث ضروريا عن سبيل التخلص منه، دون أي علم بمدى الآثار الجانبية لهذه العلاجات.

يقول موقع “إيفري داي هيلث”: حمض الساليسيليك يعمل أفضل علاج لحب الشباب الخفيف ذات الرؤوس السوداء والبثور، ويمكن أن يحمي أيضًا من التعرض لحب الشباب والندبات وكذلك التصبغ.

يخترق حمض الساليسيليك الجلد ويعمل على إذابة خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام، قد يستغرق استخدامه عدة أسابيع حتى يتضح التأثير بالكامل، ويجب استشارة طبيب الأمراض الجلدية إذا لم تظهر النتائج بعد 6 أسابيع.

يخترق حمض الساليسيليك الجلد ويعمل على إذابة خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام، ويجب استشارة طبيب الأمراض الجلدية إذا لم تظهر النتائج بعد 6 أسابيع.

آثار جانبية

هذا الحمض، قد يتسبب في تهيج الجلد عند البدء باستعماله، وقد يزيل أيضًا الكثير من الزيوت الموجودة على البشرة، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيج المحتمل، وتشمل الآثار الجانبية المحتملة الأخرى الحكة والتهاب البشرة وتقشير الجلد والقشعريرة

التوصيات الواجب اتباعها

لتقليل المخاطر يتصح بألا تضع منتجات حمض الساليسيليك على مناطق كبيرة من الجسم، بالإضافة لعدم استخدامه لفترات طويلة من الزمن، أو تحت ضمادات محكمة الإغلاق.

التوقف عنه

يجب التوقف الفوري عن استخدام حمض الساليسيليك واستشارة الطبيب المختص إذا وجدت أيًا من هذه الأعراض أو العلامات التالية:

الخمول وصداع الراس وطنين في الأذنين أو حتى فقدان السمع بهما، بالإضافة للغثيان والإسهال.