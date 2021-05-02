شكرا لقرائتكم فيروس كورونا منذ شهرين.. الهند تجاهلت تحذيراً حول ظهور متحور فتاك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حين تعمل دول العالم جاهدة لمنع تفشي السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، والمنتشرة في الهند تحديدا بفرض قيود مشددة على القادمين منها وتعليق الرحلات، تكشفت معلومات جديدة صادمة حول المتحور الهندي.

فقد كشف خمسة علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية لـ"رويترز"، أن المنتدى حذر المسؤولين في أوائل مارس/آذار من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى في البلاد.

وعلى الرغم من التحذير، قال أربعة من العلماء إن الحكومة الاتحادية لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس.

من مهرجان ديني في الهند قبل انتشار المتحور الجديد

مهرجانات ضخمة بلا كمامات

وحضر ملايين الأشخاص الذين كان معظمهم بلا كمامات مهرجانات دينية وتجمعات سياسية عقدها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وسياسيون معارضون.

في الوقت نفسه واصل عشرات الآلاف من المزارعين الاعتصام على أطراف نيودلهي احتجاجا على تغييرات مودي في السياسة الزراعية.

وتواجه الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي ، والتي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

من الهند - فرانس برس

رقم قياسي جديد

وسجلت الهند اليوم السبت رقما قياسيا جديدا بالنسبة لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 401993 إصابة، في حين فتحت البلاد حملة التطعيم الضخمة أمام كل البالغين رغم أن بعض الولايات حذرت من حدوث نقص حاد.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الحالات بالهند 400 ألف وذلك بعد مرور عشرة أيام متتالية تجاوز فيها العدد 300 ألف. وقفز عدد الوفيات بسبب المرض بواقع 3523 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في الهند إلى 211853 وفقا للبيانات الرسمية.

من الهند - فرانس برس

ويعد الارتفاع في عدد الإصابات أكبر أزمة تشهدها الهند منذ تولى مودي منصبه في 2014. ولم يتضح بعد كيف يمكن أن يؤثر أسلوب معالجته لهذه المشكلة عليه وعلى حزبه سياسيا، فيما من المقرر إجراء الانتخابات العامة التالية في عام 2024.