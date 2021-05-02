شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الجزر فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الجزر من الخضروات الشهيرة ويستخدم فى إعداد العديد من الأطباق اللذيذة، حيث يتمتع بشعبية كبيرة فى كل مطبخ بجميع أنحاء العالم، نظرًا لفوائده الصحية، حيث أن الجزر غنى بالبيتا كاروتين والألياف ومضادات الأكسدة والكالسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التى تساعد فى تعزيز فقدان الوزن وتحسين عملية الهضم، كما أنه مفيد لصحة العين والجلد وغيرها من الفوائد الصحية الأخرى، لكن هل تعلم أن تضمين الجزر إلى نظامك الغذائي اليومي قد يكون مفيدًا أيضًا لصحة قلبك؟ وذلك وفقًا لما ذكره موقع "فوود تى فى".

الجزر غني بالبيتا كاروتين، حيث يتم تحويل البيتا كاروتين فى نظامك الغذائي إلى فيتامين أ في الجسم، وهذا التحويل وفقًا للباحثين يقلل من مستويات الكوليسترول الضار فى الدم، كما يمكن أن يساعد أيضًا في منع تطور تصلب الشرايين وهو خطر يُهدد القلب، حيث أنه بالنسبة لغير المختصين فإن مرض تصلب الشرايين القلبي الوعائي هو في الأساس يحدث نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول فى الشرايين.

ويمكن تضمين الجزر بأكثر من طريقة إلى نظامنا الغذائى لتحقيق أقصى استفادة منه، على النحو التالى:

1- مشروب البرتقال مع الجزر

يساعد هذا المشروب فى التخلص من السموم فى الجسم وهو من أكثر المشروبات الصحية التى تبدأ بها يومك، إنه خفيف ومغذي ويملأك بالطاقة للاستمرار طوال اليوم.

2- شوربة الجزر مع الزنجبيل

هذا الوعاء اللذيذ من الشوربة مليء بجميع العناصر الغذائية الصحية كما يمنحك الجزر مع الزنجبيل الدفء خلال فصل الشتاء.