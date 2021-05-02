شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف يؤثر فيروس كورونا على المتلازمة الالتهابية المتعددة؟

نظرًا لأن فيروس كورونا حاليًا هو السبب الرئيسي الذي يجعل جهاز المناعة ضعيفًا، فإن متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال لديها فرص أكبر للتطور ولها أعراض مشابهة لفيروس كورونا وهي أكثر خطورة على الأطفال، النقطة المهمة هنا هي أن سلالة كورونا الخفيفة يمكن أن تساعد في تطوير هذه المتلازمة عند الأطفال وتؤثر على وظائف الجسم مثل الكبد والقلب والكلى في معظم الحالات.