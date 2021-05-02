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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كيف يؤثر فيروس كورونا على المتلازمة الالتهابية المتعددة؟
نظرًا لأن فيروس كورونا حاليًا هو السبب الرئيسي الذي يجعل جهاز المناعة ضعيفًا، فإن متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال لديها فرص أكبر للتطور ولها أعراض مشابهة لفيروس كورونا وهي أكثر خطورة على الأطفال، النقطة المهمة هنا هي أن سلالة كورونا الخفيفة يمكن أن تساعد في تطوير هذه المتلازمة عند الأطفال وتؤثر على وظائف الجسم مثل الكبد والقلب والكلى في معظم الحالات.
ما هى أعراض المتلازمة الالتهابية المتعددة؟
نظرًا لعدم معرفة الكثير عن هذه المتلازمة ، فقد تختلف العلامات والأعراض باختلاف الأطفال لكن معظمهم يعانون من أعراض مثل التقيؤ والحمى طويلة الأمد والإسهال وآلام المعدة والطفح الجلدى والشعور بالتعب عادة وسرعة ضربات القلب والتنفس السريع والعيون الحمراء والتورم في اليدين أو القدمين والصداع والدوخة المستمرة وتضخم الغدد الليمفاوية.
إذا كان الطفل يعاني من هذه الأعراض فعليك مراجعة الطبيب على الفور:
-آلام شديدة في المعدة
-صعوبة في التنفس
-لون الجلد رمادي أو أزرق، وكذا الشفاه أو الأظافر
-عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا.
ما أسباب متلازمة الالتهابات المتعددة؟
السبب الرئيسي للمتلازمة غير معروف حتى الآن، ولكن ما تم تأكيده هو أن استجابة جهاز المناعة لفيروس كورونا هي السبب الرئيسي في وقوع هذه المتلازمة.
متلازمة الالتهابات المتعددة
ما هي عوامل الخطر؟
-هناك بعض المضاعفات التي تأتي مع هذه المتلازمة؛ قبل كل شيء هو فيروس كورونا، نظرًا لأنه عامل يؤثر على هذه المتلازمة.
-يمكن أن تدمر متلازمة الالتهابات المتعددة جهاز المناعة لديك.
-تؤثر المتلازمة على معظم وظائف الجسم الرئيسية عند الأطفال وهي الرئتين والقلب والكلى.
-يمكن أن تتضرر المنطقة المصابة بشكل دائم مما قد يشكل أيضًا خطرًا على الحياة.
-يعد الفشل الكلوي وأمراض الرئة والنوبات القلبية من المضاعفات الرئيسية.
نصائح للوقاية من متلازمة الالتهابات المتعددة؟
- استمر في غسل اليدين، الحفاظ على نظافة يديك أمر مهم للغاية.
- تجنب المرضى الذين يسعلون على وجه الخصوص.
- يجب أن يبتعد الأطفال بصرامة عن بعضهم البعض وأن يحافظوا على التباعد الاجتماعى.
- ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة مهم، كما يجب على الأطفال أيضًا ارتداء الأقنعة.
- تجنب لمس الأنف والعينين والفم لأن فيروس كورونا ينتشر بسرعة عبر الأنف والعينين والفم.
-الحفاظ على نظافة الأسطح كثيرة اللمس.