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شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان المعدة.. فقدان الوزن غير المبرر وفقر الدم والان مع تفاصيل الخبر
- فيما يلى .. أعراض سرطان المعدة:
سرطان المعدة مرض نادر وغالبًا ما يتم تجاهله فى البداية نظرًا لتشابه أعراضه مع أعراض مرتبطة بالعديد من الأمراض الأخرى التى قد تصيب الجهاز الهضمى، وهناك بعض الأعراض التى تشير إلى الإصابة بسرطان المعدة:
1- الشعور بالدوخة والتعب.
3- البراز الأسود أو ظهور دم فى البراز.
4- قلة الشهية أو انعدامها والنفور من بعض الأطعمة خاصة الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل القهوة أو الأعشاب والتوابل.
5- الشعور بالامتلاء لفترة طويلة بعد تناول الطعام.
6- الغثيان
7- القيء وأحيانًا يكون مصحوبًا بكميات صغيرة من الدم.
8- الشعور بحرقة فى المعدة.
9- الشعور بألم فى الجزء العلوى من البطن.
إذا كنت تعانى من بعض هذه الأعراض أو تشعر بأن هناك شيء ما خطأ فى معدتك، لا ينبغى أن يتطرق إلى ذهنك إصابتك بسرطان المعدة لأنه مرض نادر، وغالبًا ما تتشابه تلك الأعراض مع أمراض أخرى قد تصيب المعدة وقد يكون سببها أيضًا الشعور بالتوتر، ولكن إذا استمرت تلك الأعراض لعدة أسابيع يُفضل زيارة الطبيب.