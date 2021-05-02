شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان المعدة.. فقدان الوزن غير المبرر وفقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان المعدة من أخطر أنواع السرطانات، وعادة لا نلاحظ أعراضه ويتم اكتشافه غالبًا فى مرحلة متأخرة من المرض لأن الأعراض عادة ما تكون بسيطة فى البداية.، حيث يُصاب فى أوروبا 1 إلى 2 من كل 100 رجل و0.5 إلى 1 من كل 100 امرأة بسرطان المعدة، لذلك لابد من الوعى جيدًا بأعراض هذا المرض لاكتشافه وعلاجه مبكرًا، وفقًا لما ذكره موقع "tips tricks".

- فيما يلى .. أعراض سرطان المعدة:

سرطان المعدة مرض نادر وغالبًا ما يتم تجاهله فى البداية نظرًا لتشابه أعراضه مع أعراض مرتبطة بالعديد من الأمراض الأخرى التى قد تصيب الجهاز الهضمى، وهناك بعض الأعراض التى تشير إلى الإصابة بسرطان المعدة:

1- الشعور بالدوخة والتعب.

2- فقر الدم بسبب فقدان المعدة لنسبة من الدم على فترات طويلة.

3- البراز الأسود أو ظهور دم فى البراز.

4- قلة الشهية أو انعدامها والنفور من بعض الأطعمة خاصة الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل القهوة أو الأعشاب والتوابل.

5- الشعور بالامتلاء لفترة طويلة بعد تناول الطعام.

6- الغثيان

7- القيء وأحيانًا يكون مصحوبًا بكميات صغيرة من الدم.

8- الشعور بحرقة فى المعدة.

9- الشعور بألم فى الجزء العلوى من البطن.

10- فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر دون إجراء أى تغييرات على النظام الغذائى أو ممارسة التمارين الرياضية

إذا كنت تعانى من بعض هذه الأعراض أو تشعر بأن هناك شيء ما خطأ فى معدتك، لا ينبغى أن يتطرق إلى ذهنك إصابتك بسرطان المعدة لأنه مرض نادر، وغالبًا ما تتشابه تلك الأعراض مع أمراض أخرى قد تصيب المعدة وقد يكون سببها أيضًا الشعور بالتوتر، ولكن إذا استمرت تلك الأعراض لعدة أسابيع يُفضل زيارة الطبيب.