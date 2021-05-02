شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الكنتالوب على صحتك.. يحميك من السرطان وأمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكنتالوب أو الشمام يملك فوائد صحية عديدة، لأنه غنى بالعديد من الألياف وفيتامين سي ويعد من أهم مضادات الأكسدة التى تحمى من العديد من الأمراض.

وطبقًا لتقرير نشر فى موقع webmd فاهم فوائد الكنتالوب الآتي:

1. الحماية من أمراض الكلى

يعتبر الكنتالوب مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم ويحمى من أمراض الكلى.

2. يعزز المناعة

يحتوي علي فيتامين سي يعد من اهم مضادات الأكسدة التى تعزز الجهاز المناعى وتحمى من العديد من الأمراض.

3. الوقاية من السرطان

لأنه يحتوي علي مادة البيتا كاروتين التي تلعب دورًا في الحماية من السرطان خاصة سرطان البروستاتا.

4.ترطيب البشرة والجسم

يحتوي الكنتالوب على كميات كبيرة من الماء الذى يعمل على ترطيب الجسم والبشرة والحفاظ عليها من الجفاف.

5.تحسين الهضم

يحتوي الكنتالوب علي الكثير من الألياف والماء التى تجعله يساهم في الوقاية من الإمساك وتحسين الهضم وتحسين حركة الأمعاء.

6.الوقاية من التجاعيد

يساهم الكنتالوب في زيادة الكولاجين بالبشرة لانه يحتوي علي كميات من الماء والمعادن االتى تحافظ على البشرة من التجاعيد.