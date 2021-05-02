شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نتجنب مرض الكبد الدهنى عند الأطفال؟ إليك كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد الدهني غير الكحولي وهو السبب الأكثر شيوعًا لمرض الكبد المزمن عند الأطفال، ويقدر أنه يصيب 1 من كل 10 أطفال، وقد تضاعف عدد المصابين في العشرين عاما الماضية، كما أظهرت الدراسات أن معظم تراكم الدهون لدى الأطفال يرجع أساسا إلى الاستهلاك الزائد للمشروبات السكرية، ويمكن أن يكون للتغييرات في نمط الحياة تأثير كبير على تطور المرض على المدى القصير والطويل، وفى التقرير التالى نرصد أهم النصائح للوقاية من دهون الكبد عند الأطفال، وفقا لتقرير لموقع onlymyhealth.



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نصائح للوقاية من دهون الكبد عند الأطفال 1- العادات الحميدة منذ الصغر:الماء والحليب للأطفال دون سن سنة. 2- الترطيب أمر لا بد منه:الحفاظ على رطوبة الأطفال بما لا يقل عن 608 أكواب من الماء.

3- استخدم مشروبات منزلية الصنع:يعتبر الليمون أو الشاي المثلج خياران ممتازان للحفاظ على رطوبتك.

4- الابتعاد عن المحليات الصناعية: تستخدم بعض المنتجات المحليات الاصطناعية وبدائل السكر الخالية من السعرات الحرارية، في حين أن هذه قد تبدو خيارا صحيا، إلا أن هذه المشروبات محلاة بالمحليات غير الغذائية، مما يعني أنها لا تقدم أي فوائد غذائية.



مرض الكبد الدهني عند الأطفال

يجب أن يستهلك الطفل أقل من حصة واحدة من مشروب سكري لأنه يكفي وأكثر مما يجب تناوله في اليوم، يمكن أن تتطور المشكلات الصحية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة إذا كان الأطفال يستهلكون بانتظام المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من السكر.